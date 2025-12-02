425-й ОШП "Скеля" опубликовал в соцсетях видео из Покровска, сгенерированное ИИ: Штурмовые войска начали проверку

Аналитический проект DeepState обвинил 425-й отдельный штурмовой полк "Скеля" в том, что на его странице в соцсетях было опубликовано фейковое видео из Покровска, которое было сгенерировано с помощью искусственного интеллекта. В командовании Штурмовых войск ВСУ продолжается внутренняя проверка.

Об этом сначала DeepState сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Опровержение фейка россиян

Как отметили аналитики, полк якобы обнародовал фейковое видео из Покровска Донецкой области.

"Наиболее очевидный факт на кадрах – знак пешеходного перехода, который решил станцевать", – пояснил DeepState.

Аналитики проекта отметили, что враг распространил кадры пребывания в центральной части Покровска, где снял видео с триколором.

"А со временем в сети X на странице 425-го ОШП появляется фейковое видео, которое было сгенерировано с помощью ИИ, чтобы "опровергнуть" московитов, что не добавляет доверия в обществе", - отметили в DeepState.

Реакция ВСУ

В командовании Штурмовых войск ВСУ заявили изданию LIGA.net, что продолжается внутренняя проверка. О ее результатах там пообещали сообщить дополнительно.

Отметим, что на момент публикации новости видео, о котором писал DeepState, на платформе X полка "Скеля" отсутствует.

