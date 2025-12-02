РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12356 посетителей онлайн
Новости Ситуация на Покровском направлении
5 934 15

425-й ОШП "Скеля" опубликовал в соцсетях видео из Покровска, сгенерированное ИИ: Штурмовые войска начали проверку

Аналитический проект DeepState обвинил 425-й отдельный штурмовой полк "Скеля" в том, что на его странице в соцсетях было опубликовано фейковое видео из Покровска, которое было сгенерировано с помощью искусственного интеллекта. В командовании Штурмовых войск ВСУ продолжается внутренняя проверка.

Об этом сначала DeepState сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Опровержение фейка россиян

  • Как отметили аналитики, полк якобы обнародовал фейковое видео из Покровска Донецкой области.

"Наиболее очевидный факт на кадрах – знак пешеходного перехода, который решил станцевать", – пояснил DeepState.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Контроль ВСУ над Покровском почти утрачен. Мирноград "практически полностью" окружен, - НАТО

В ВСУ начали проверку по поводу фейкового видео Скалы из Покровска

Аналитики проекта отметили, что враг распространил кадры пребывания в центральной части Покровска, где снял видео с триколором.

"А со временем в сети X на странице 425-го ОШП появляется фейковое видео, которое было сгенерировано с помощью ИИ, чтобы "опровергнуть" московитов, что не добавляет доверия в обществе", - отметили в DeepState.

Реакция ВСУ

В командовании Штурмовых войск ВСУ заявили изданию LIGA.net, что продолжается внутренняя проверка. О ее результатах там пообещали сообщить дополнительно.

Отметим, что на момент публикации новости видео, о котором писал DeepState, на платформе X полка "Скеля" отсутствует.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг оккупировал Казацкое, продвинулся в Покровске и Мирнограде, а также в Донецкой и Запорожской областях, - DeepState. КАРТА

В ВСУ начали проверку по поводу фейкового видео Скалы из Покровска

Автор: 

Донецкая область (11481) Покровск (1021) Покровский район (1371) DeepState (373) 425-й отдельный штурмовой полк "Скала" (31) Штурмовые войска (3)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
ніфіга не пойняв!
то, покровськ всьо?
хто бреше, зе!гніда чи *****?
показать весь комментарий
02.12.2025 21:20 Ответить
+5
І скільки ще таких фейкових відосів згодовують довірливій публіці?
показать весь комментарий
02.12.2025 21:25 Ответить
+5
брешуть усі.
показать весь комментарий
02.12.2025 21:25 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ніфіга не пойняв!
то, покровськ всьо?
хто бреше, зе!гніда чи *****?
показать весь комментарий
02.12.2025 21:20 Ответить
брешуть усі.
показать весь комментарий
02.12.2025 21:25 Ответить
Кто то больше кто то меньше.А больше врет сам знаешь кто
показать весь комментарий
02.12.2025 21:29 Ответить
За що наказувати полк Скеля, це інформаційно-психологічна спецоперація ІПСО, такою вона і має бути! Інформаційна війна це невід'ємна складова великої війни!
показать весь комментарий
02.12.2025 21:35 Ответить
Усі, це й ти у тому числі.
показать весь комментарий
02.12.2025 21:38 Ответить
показать весь комментарий
02.12.2025 21:49 Ответить
Скеля купилпсь на рашиський фейк

мова лише про це.
тщатєльнєй прес-службі треба работать
показать весь комментарий
02.12.2025 21:35 Ответить
Навіть в НАТО сказали, що фсьо
показать весь комментарий
02.12.2025 21:47 Ответить
Покровськ вже давно всьо
показать весь комментарий
02.12.2025 22:01 Ответить
І скільки ще таких фейкових відосів згодовують довірливій публіці?
показать весь комментарий
02.12.2025 21:25 Ответить
Танцюючі знаки тільки в Покровську ..от чому
показать весь комментарий
02.12.2025 21:33 Ответить
Нічого не зрозумів.
показать весь комментарий
02.12.2025 21:39 Ответить
Локшину Сирок з Зелендічем тобі на вуха вішають. Поняв? Вибач за фамільярність.
показать весь комментарий
02.12.2025 21:55 Ответить
Ну тоді випустять в ефір 💭 більше Потужності..... І нарід скоро забуде всі погані новини
показать весь комментарий
02.12.2025 22:15 Ответить
 
 