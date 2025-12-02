425-й ОШП "Скеля" опубликовал в соцсетях видео из Покровска, сгенерированное ИИ: Штурмовые войска начали проверку
Аналитический проект DeepState обвинил 425-й отдельный штурмовой полк "Скеля" в том, что на его странице в соцсетях было опубликовано фейковое видео из Покровска, которое было сгенерировано с помощью искусственного интеллекта. В командовании Штурмовых войск ВСУ продолжается внутренняя проверка.
Об этом сначала DeepState сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
Опровержение фейка россиян
- Как отметили аналитики, полк якобы обнародовал фейковое видео из Покровска Донецкой области.
"Наиболее очевидный факт на кадрах – знак пешеходного перехода, который решил станцевать", – пояснил DeepState.
Аналитики проекта отметили, что враг распространил кадры пребывания в центральной части Покровска, где снял видео с триколором.
"А со временем в сети X на странице 425-го ОШП появляется фейковое видео, которое было сгенерировано с помощью ИИ, чтобы "опровергнуть" московитов, что не добавляет доверия в обществе", - отметили в DeepState.
Реакция ВСУ
В командовании Штурмовых войск ВСУ заявили изданию LIGA.net, что продолжается внутренняя проверка. О ее результатах там пообещали сообщить дополнительно.
Отметим, что на момент публикации новости видео, о котором писал DeepState, на платформе X полка "Скеля" отсутствует.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
то, покровськ всьо?
хто бреше, зе!гніда чи *****?
мова лише про це.
тщатєльнєй прес-службі треба работать