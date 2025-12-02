Враг оккупировал Козацкое, продвинулся в Покровске и Мирнограде, а также в Донецкой и Запорожской областях, - DeepState. КАРТА

Войска РФ оккупировали село Козацкое в Покровском районе и продвигаются в Донецкой и Запорожской областях.

Об этом сообщилианалитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.

Где оккупанты продвигаются?

"Карта обновлена. Враг оккупировал Козацкое (село Покровского района Донецкой области), а также продвинулся в Покровске (город Покровского района Донецкой области), Мирнограде (город Покровского района Донецкой области), около Шахского (село Покровского района Донецкой области), Николаевки (село Покровского района Донецкой области) и Каменского (село Васильевского района Запорожской области)", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что рашисты продвигаются в Запорожской, Донецкой и Харьковской областях.

