Ворог окупував Козацьке, просунувся у Покровську та Мирнограді, а також на Донеччині та Запоріжжі, - DeepState. КАРТА

Війська РФ окупували село Козацьке на Покровщині та мають просування у Донецькій і Запорізькій областях.

Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.

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Де окупанти мають просування?

"Мапу оновлено. Ворог окупував Козацьке (село Покровського району Донецької області), а також просунувся у Покровську ( місто Покровського району Донецької області), Мирнограді ( місто Покровського району Донецької області), поблизу Шахового (село Покровського району Донецької області), Миколаївки (село Покровського району Донецької області) та Кам'янського (село Василівського району Запорізької області)", - йдеться у повідомленні.

Читайте: Ворог продовжує розпорошуватися у Покровську та його околицях. Логістика до Мирнограду ускладнена, - DeepState



Козацьке



Покровськ



Мирноград



Шахове



Миколаївка



Кам'янське

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що рашисти мають просування у Запорізькій, Донецькій та Харківській областях.

Також читайте: Сили оборони зачистили Іванівку на Дніпропетровщині. Ворог просунувся поблизу Мирнограду, - DeepState. МАПИ