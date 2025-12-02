8 485 15
Ворог окупував Козацьке, просунувся у Покровську та Мирнограді, а також на Донеччині та Запоріжжі, - DeepState. КАРТА
Війська РФ окупували село Козацьке на Покровщині та мають просування у Донецькій і Запорізькій областях.
Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.
Де окупанти мають просування?
"Мапу оновлено. Ворог окупував Козацьке (село Покровського району Донецької області), а також просунувся у Покровську ( місто Покровського району Донецької області), Мирнограді ( місто Покровського району Донецької області), поблизу Шахового (село Покровського району Донецької області), Миколаївки (село Покровського району Донецької області) та Кам'янського (село Василівського району Запорізької області)", - йдеться у повідомленні.
Що передувало?
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що рашисти мають просування у Запорізькій, Донецькій та Харківській областях.
Топ коментарі
+12 Milana Kotova
показати весь коментар02.12.2025 13:32 Відповісти Посилання
+7 svojak70
показати весь коментар02.12.2025 13:32 Відповісти Посилання
+6 Вячеслав Катан #553142
показати весь коментар02.12.2025 13:18 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
на користь пуйла
Це поки ми тут пишемо, що вся ця арава заброньованих на 90% силовиків мала б воювати разом з молодими відставниками, охоронцями, офіцерами і т.д., а не тягати хворих людей.