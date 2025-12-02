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Новини Оновлені карти DeepState
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Ворог окупував Козацьке, просунувся у Покровську та Мирнограді, а також на Донеччині та Запоріжжі, - DeepState. КАРТА

Козацьке карта

Війська РФ окупували село Козацьке на Покровщині та мають просування у Донецькій і Запорізькій областях.

Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.

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Де окупанти мають просування?

"Мапу оновлено. Ворог окупував Козацьке (село Покровського району Донецької області), а також просунувся у Покровську ( місто Покровського району Донецької області), Мирнограді ( місто Покровського району Донецької області), поблизу Шахового (село Покровського району Донецької області), Миколаївки (село Покровського району Донецької області) та Кам'янського (село Василівського району Запорізької області)", - йдеться у повідомленні.

Читайте: Ворог продовжує розпорошуватися у Покровську та його околицях. Логістика до Мирнограду ускладнена, - DeepState

Козацьке карта
Козацьке

Покровськ карта
Покровськ

Мирноград карта
Мирноград

Шахове карта
Шахове

Миколаївка карта
Миколаївка

Кам'янське карта
Кам'янське 

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що рашисти мають просування у Запорізькій, Донецькій та Харківській областях.

Також читайте: Сили оборони зачистили Іванівку на Дніпропетровщині. Ворог просунувся поблизу Мирнограду, - DeepState. МАПИ

Автор: 

Донецька область (11334) Покровський район (1782) Козацьке (3) DeepState (549)
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Топ коментарі
+12
ZEпокидьок вкрав перемогу, розмародерив стікаючу кров'ю Україну і здає нас крок за кроком в кацапське рабство. щоб ти здохло, мерзота
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02.12.2025 13:32 Відповісти
+7
сирський 3,14арас керує...
на користь пуйла
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02.12.2025 13:32 Відповісти
+6
Знов дрищ зелений все про-обує
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02.12.2025 13:18 Відповісти
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Знов дрищ зелений все про-обує
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02.12.2025 13:18 Відповісти
ти дебіл? як може одна людина щось проїбати на одній точці фронта? де ваші фото із хахисту? а не ********** ботам?
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03.12.2025 12:14 Відповісти
де і що ти не проїбав?
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03.12.2025 12:15 Відповісти
сирський 3,14арас керує...
на користь пуйла
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02.12.2025 13:32 Відповісти
ZEпокидьок вкрав перемогу, розмародерив стікаючу кров'ю Україну і здає нас крок за кроком в кацапське рабство. щоб ти здохло, мерзота
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02.12.2025 13:32 Відповісти
А що ти саме зробив? оці боти на цензорі таки втомили
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03.12.2025 12:16 Відповісти
у тебе вкрав? иі в ЗСУ? яка частина?
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03.12.2025 12:28 Відповісти
П'яний поліцейський на Полтавщині збив на смерть двох сестер-підлітків

Це поки ми тут пишемо, що вся ця арава заброньованих на 90% силовиків мала б воювати разом з молодими відставниками, охоронцями, офіцерами і т.д., а не тягати хворих людей.
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02.12.2025 15:53 Відповісти
Обнюханий кацап, вова пукін напав на сусідню страну. і шо?
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03.12.2025 12:18 Відповісти
ну і пиши тут. а далі, яки плани?
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03.12.2025 12:20 Відповісти
Квартал - в окопи, міндича - в штрафбат!
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02.12.2025 15:55 Відповісти
Ви антисемит дядя? Как можно квартал и миндича на войну отправлять? А кто будет воровать у украинцев тогда?
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02.12.2025 22:49 Відповісти
Все йде по оманському плану,там зеля продав Україну.
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03.12.2025 11:37 Відповісти
то ж напиши текст оманьского плану, а якщо не маєш, то не пи_/з_ди
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03.12.2025 12:24 Відповісти
 
 