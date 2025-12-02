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Новини Ситуація на Покровському напрямку
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425 ОШП "Скеля" опублікував у соцмережах відео з Покровська, що згенероване ШІ: Штурмові війська почали перевірку

Аналітичний проєкт DeepState звинуватив 425-й окремий штурмовий полк "Скеля" в тому, що на його сторінці у соцмережах було опубліковане фейкове відео з Покровська, яке було згенероване за допомогою штучного інтелекту. У командуванні Штурмових військ ЗСУ триває внутрішня перевірка.

Про це спочатку DeepState повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

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Спростування фейку росіян

  • Як зазначили аналітики, полк нібито оприлюднив фейкове відео з Покровська Донецької області.

"Найбільш очевидний факт на кадрах – знак пішохідного переходу, який вирішив станцювати", - пояснив DeepState.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Контроль ЗСУ над Покровськом майже втрачено. Мирноград "практично повністю" оточений, - НАТО

У ЗСУ почали перевірку щодо фейкового відео Скелі з Покровська

Аналітики проєкту зазначили, що ворог поширив кадри перебування в центральній частині Покровська, де зняв відео з триколором.

"А з часом у мережі X на сторінці 425 ОШП з'являється фейкове відео, яке було згенероване за допомогою ШІ, щоб "спростувати" московитів, що не додає довіри в суспільстві", - зауважили в DeepState.

Реакція ЗСУ

У командуванні Штурмових військ ЗСУ заявили виданню LIGA.net, що триває внутрішня перевірка. Про її результати там пообіцяли повідомити додатково.

Зазначимо, що на момент публікації новини відео, про яке писав DeepState, на платформі X полку "Скеля" відсутнє.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог окупував Козацьке, просунувся у Покровську та Мирнограді, а також на Донеччині та Запоріжжі, - DeepState. КАРТА

У ЗСУ почали перевірку щодо фейкового відео Скелі з Покровська

Автор: 

Донецька область (11334) Покровськ (1347) Покровський район (1783) DeepState (549) 425-й окремий штурмовий полк "Скала" (63) Штурмові війська (17)
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Топ коментарі
+8
брешуть усі.
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02.12.2025 21:25 Відповісти
+7
ніфіга не пойняв!
то, покровськ всьо?
хто бреше, зе!гніда чи *****?
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02.12.2025 21:20 Відповісти
+7
І скільки ще таких фейкових відосів згодовують довірливій публіці?
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02.12.2025 21:25 Відповісти
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ніфіга не пойняв!
то, покровськ всьо?
хто бреше, зе!гніда чи *****?
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02.12.2025 21:20 Відповісти
брешуть усі.
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02.12.2025 21:25 Відповісти
Кто то больше кто то меньше.А больше врет сам знаешь кто
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02.12.2025 21:29 Відповісти
За що наказувати полк Скеля, це інформаційно-психологічна спецоперація ІПСО, такою вона і має бути! Інформаційна війна це невід'ємна складова великої війни!
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02.12.2025 21:35 Відповісти
Ти мабуть один з тих 73% хто свого часу здалися цьому ІПСО проти свого народу. Досі марафон в голові гуляє.
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02.12.2025 23:11 Відповісти
Усі, це й ти у тому числі.
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02.12.2025 21:38 Відповісти
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02.12.2025 21:49 Відповісти
Скеля купилпсь на рашиський фейк

мова лише про це.
тщатєльнєй прес-службі треба работать
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02.12.2025 21:35 Відповісти
Навіть в НАТО сказали, що фсьо
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02.12.2025 21:47 Відповісти
Покровськ вже давно всьо
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02.12.2025 22:01 Відповісти
Контроль ЗСУ над Покровськом майже втрачено. Мирноград "практично повністю" оточений, - НАТО
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03.12.2025 00:37 Відповісти
І скільки ще таких фейкових відосів згодовують довірливій публіці?
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02.12.2025 21:25 Відповісти
Танцюючі знаки тільки в Покровську ..от чому
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02.12.2025 21:33 Відповісти
Нічого не зрозумів.
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02.12.2025 21:39 Відповісти
Локшину Сирок з Зелендічем тобі на вуха вішають. Поняв? Вибач за фамільярність.
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02.12.2025 21:55 Відповісти
Ну тоді випустять в ефір 💭 більше Потужності..... І нарід скоро забуде всі погані новини
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02.12.2025 22:15 Відповісти
Так в них командир Манько - *******, який карти і кропиву на загальний огляд виставляє, і дуже любить слово пацана, та російські пісні, що ви хочете з таким командиром дігротом.
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03.12.2025 08:13 Відповісти
 
 