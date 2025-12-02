425 ОШП "Скеля" опублікував у соцмережах відео з Покровська, що згенероване ШІ: Штурмові війська почали перевірку
Аналітичний проєкт DeepState звинуватив 425-й окремий штурмовий полк "Скеля" в тому, що на його сторінці у соцмережах було опубліковане фейкове відео з Покровська, яке було згенероване за допомогою штучного інтелекту. У командуванні Штурмових військ ЗСУ триває внутрішня перевірка.
Про це спочатку DeepState повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Спростування фейку росіян
- Як зазначили аналітики, полк нібито оприлюднив фейкове відео з Покровська Донецької області.
"Найбільш очевидний факт на кадрах – знак пішохідного переходу, який вирішив станцювати", - пояснив DeepState.
Аналітики проєкту зазначили, що ворог поширив кадри перебування в центральній частині Покровська, де зняв відео з триколором.
"А з часом у мережі X на сторінці 425 ОШП з'являється фейкове відео, яке було згенероване за допомогою ШІ, щоб "спростувати" московитів, що не додає довіри в суспільстві", - зауважили в DeepState.
Реакція ЗСУ
У командуванні Штурмових військ ЗСУ заявили виданню LIGA.net, що триває внутрішня перевірка. Про її результати там пообіцяли повідомити додатково.
Зазначимо, що на момент публікації новини відео, про яке писав DeepState, на платформі X полку "Скеля" відсутнє.
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то, покровськ всьо?
хто бреше, зе!гніда чи *****?
мова лише про це.
тщатєльнєй прес-службі треба работать