На фронте произошло 191 боевое столкновеление, 48 из них - на Покровском направлении, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 22:00, на фронте произошло 191 боевое столкновение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

Сегодня оккупанты нанесли один ракетный и 39 авиационных ударов, применив одну ракету и сбросив 113 управляемых авиабомб. Кроме этого, россияне привлекли к поражению 2052 дрона-камикадзе и осуществили 2634 обстрела по позициям наших войск и населенным пунктам.

Боевые действия на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили семь атак россиян. С начала суток противник осуществил 135 обстрелов, в том числе один – из реактивной системы залпового огня.

Боевые действия в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили 13 атак врага в районах населенных пунктов Прилепка, Старица, Синельниково, Волчанск и в сторону Колодязного и Избицкого, еще два боестолкновения пока продолжаются.

На Купянском направлении Силы обороны отразили 12 вражеских атак в районах населенных пунктов Сеньковка, Петропавловка, Песчаное и Новая Кругляковка, четыре боестолкновения продолжаются. Авиаудару подвергся Купянск.

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 30 раз пытались зайти на позиции украинцев в районах населенных пунктов Нововодяное, Новоегоровка, Грековка, Новомихайловка, Среднее, Карповка, Шандриголово, Колодязи, Мирное, Заречное и в сторону Степового. В настоящее время продолжаются два боевые столкновения.

На Славянском направлении Силы обороны отразили 11 атак противника вблизи Ямполя, Дроновки, Серебрянки, Северска и Федоровки.

На Краматорском направлении пока боестолкновений не зафиксировано.

На Константиновском направлении россияне 27 раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сосредоточили в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Щербиновка, Яблоновка и Русин Яр.

На Покровском направлении захватнические подразделения 48 раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Владимировка, Маяк, Родинское, Червоный Лиман, Новоэкономическое, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное и в сторону Новопавловки. Сегодня на этом направлении украинские воины обезвредили 130 оккупантов, из них 90 – безвозвратно. Уничтожены 19 беспилотных летательных аппаратов, пять единиц автомобильной техники, танк и боевая бронированная машина, также поврежден автомобиль, кроме этого поражены пять укрытий вражеской пехоты.

На Александровском направлении враг 18 раз атаковал в районах населенных пунктов Ялта, Толстое, Зеленый Гай, Александроград, Сосновка, Вербовое, Красногорское и Привольное.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении произошло пять боестолкновений, враг атаковал в районах населенных пунктов Затишье, Гуляйполе и в сторону населенного пункта Прилуки.

На Ореховском направлении наступательных действий противника не зафиксировано.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отразили одну попытку оккупантов продвинуться в районе Антоновского моста.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.