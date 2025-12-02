На фронте произошло 191 боевое столкновеление, 48 из них - на Покровском направлении, - Генштаб
С начала суток, по состоянию на 22:00, на фронте произошло 191 боевое столкновение.
Вражеские обстрелы
Сегодня оккупанты нанесли один ракетный и 39 авиационных ударов, применив одну ракету и сбросив 113 управляемых авиабомб. Кроме этого, россияне привлекли к поражению 2052 дрона-камикадзе и осуществили 2634 обстрела по позициям наших войск и населенным пунктам.
Боевые действия на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили семь атак россиян. С начала суток противник осуществил 135 обстрелов, в том числе один – из реактивной системы залпового огня.
Боевые действия в Харьковской области
На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили 13 атак врага в районах населенных пунктов Прилепка, Старица, Синельниково, Волчанск и в сторону Колодязного и Избицкого, еще два боестолкновения пока продолжаются.
На Купянском направлении Силы обороны отразили 12 вражеских атак в районах населенных пунктов Сеньковка, Петропавловка, Песчаное и Новая Кругляковка, четыре боестолкновения продолжаются. Авиаудару подвергся Купянск.
Боевые действия на востоке
На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 30 раз пытались зайти на позиции украинцев в районах населенных пунктов Нововодяное, Новоегоровка, Грековка, Новомихайловка, Среднее, Карповка, Шандриголово, Колодязи, Мирное, Заречное и в сторону Степового. В настоящее время продолжаются два боевые столкновения.
На Славянском направлении Силы обороны отразили 11 атак противника вблизи Ямполя, Дроновки, Серебрянки, Северска и Федоровки.
На Краматорском направлении пока боестолкновений не зафиксировано.
На Константиновском направлении россияне 27 раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сосредоточили в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Щербиновка, Яблоновка и Русин Яр.
На Покровском направлении захватнические подразделения 48 раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Владимировка, Маяк, Родинское, Червоный Лиман, Новоэкономическое, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное и в сторону Новопавловки. Сегодня на этом направлении украинские воины обезвредили 130 оккупантов, из них 90 – безвозвратно. Уничтожены 19 беспилотных летательных аппаратов, пять единиц автомобильной техники, танк и боевая бронированная машина, также поврежден автомобиль, кроме этого поражены пять укрытий вражеской пехоты.
На Александровском направлении враг 18 раз атаковал в районах населенных пунктов Ялта, Толстое, Зеленый Гай, Александроград, Сосновка, Вербовое, Красногорское и Привольное.
Боевые действия на юге
На Гуляйпольском направлении произошло пять боестолкновений, враг атаковал в районах населенных пунктов Затишье, Гуляйполе и в сторону населенного пункта Прилуки.
На Ореховском направлении наступательных действий противника не зафиксировано.
На Приднепровском направлении украинские подразделения отразили одну попытку оккупантов продвинуться в районе Антоновского моста.
На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.
@ На Запорізькому напрямку російські війська закріпилися на північний схід від Кам'янського і штурмують центральну частину Степногірська та південну частину Приморського. В останньому тривають важкі бої.
Гуляйпільський напрямок:
У Гуляйполі розпочалися бої на північно-східній околиці міста. Противник штурмує з боку Високого та Затишшя.
На захід від Рівнопілля і на захід від Солодкого російські війська закріпилися вздовж лісосмуг у напрямку Добропілля і Варварівки. Користуючись густим туманом, противник забіг з лісосмуги в Добропілля і зняв кадри демонстрації прапора в трьох локаціях у радіусі 800 метрів і відійшов у східному напрямку, після чого заявив про взяття Добропілля під свій повний контроль, чого насправді немає. Довжина Добропілля 5,4 км.
Покровський напрямок:
У Покровську російські війська закріпилися на північ від залізниці в районі "Жилкооп" і на захід від «Покровського динасового заводу».
На південь від Мирнограда противник просунувся вздовж залізниці, що дозволяє йому посилити тиск у «кишені». У південній частині Мирнограда російські війська просунулися вздовж вулиць Благовіщенська та Сєдова. Ідуть бої у напрямку мікрорайону Західний та у східній частині 8-го селища.
На Дружківському напрямку противник просунувся широким фронтом у північній частині Володимирівки, на схід від Шахового та на південний схід від Софіївки на ділянці площею 4,7 км².
У Костянтинівці розширено сіру зону у південно-східній частині міста. Противник штурмує район Старого села."