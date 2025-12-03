Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, комментируя задержание бывшей главы дипломатии ЕС Федерики Могерини по делу о возможном мошенничестве с средствами ЕС, провел параллели с последним коррупционным скандалом в Украине.

Об этом он сказал на брифинге в Брюсселе

Сййярто отметил, что на последней встрече министров иностранных дел ЕС никто не обсуждал "огромный коррупционный скандал в Украине", в частности, касательно более 100 миллиардов евро помощи ЕС. По его словам, эти средства "оказались в руках военной мафии".

Министр выразил убеждение, что Брюссель не привлекает Киев к ответственности из-за того, что "в Брюсселе происходит то же, что и в Киеве".

"Огромный коррупционный скандал в Киеве, огромный коррупционный скандал в Брюсселе, и, очевидно, в Брюсселе не очень хотят слишком фокусироваться на украинской коррупционной сети", - подчеркнул Сийярто.

Что предшествовало?

2 декабря в Брюсселе и Брюгге была задержана бывшая глава европейской дипломатии Федерика Могерини после обысков в рамках расследования возможного нецелевого использования средств Евросоюза.

3 декабря бельгийская полиция освободила из-под стражи Могерини и бывшего генсека Европейской службы внешних дел Стефано Саннино.

