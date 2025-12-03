Сияйарто о коррупционном скандале с экс-главой дипломатии ЕС Могерини: "В Брюсселе происходит то же, что и в Киеве"
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, комментируя задержание бывшей главы дипломатии ЕС Федерики Могерини по делу о возможном мошенничестве с средствами ЕС, провел параллели с последним коррупционным скандалом в Украине.
Об этом он сказал на брифинге в Брюсселе,сообщает Цензор.НЕТ.
Сййярто отметил, что на последней встрече министров иностранных дел ЕС никто не обсуждал "огромный коррупционный скандал в Украине", в частности, касательно более 100 миллиардов евро помощи ЕС. По его словам, эти средства "оказались в руках военной мафии".
Министр выразил убеждение, что Брюссель не привлекает Киев к ответственности из-за того, что "в Брюсселе происходит то же, что и в Киеве".
"Огромный коррупционный скандал в Киеве, огромный коррупционный скандал в Брюсселе, и, очевидно, в Брюсселе не очень хотят слишком фокусироваться на украинской коррупционной сети", - подчеркнул Сийярто.
Что предшествовало?
2 декабря в Брюсселе и Брюгге была задержана бывшая глава европейской дипломатии Федерика Могерини после обысков в рамках расследования возможного нецелевого использования средств Евросоюза.
3 декабря бельгийская полиция освободила из-под стражи Могерини и бывшего генсека Европейской службы внешних дел Стефано Саннино.
Ви примудрилися забруднити відносно чесне ймення України на міжнародній арені.