Сияйарто о коррупционном скандале с экс-главой дипломатии ЕС Могерини: "В Брюсселе происходит то же, что и в Киеве"

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, комментируя задержание бывшей главы дипломатии ЕС Федерики Могерини по делу о возможном мошенничестве с средствами ЕС, провел параллели с последним коррупционным скандалом в Украине.

Об этом он сказал на брифинге в Брюсселе,сообщает Цензор.НЕТ.

Сййярто отметил, что на последней встрече министров иностранных дел ЕС никто не обсуждал "огромный коррупционный скандал в Украине", в частности, касательно более 100 миллиардов евро помощи ЕС. По его словам, эти средства "оказались в руках военной мафии".

Министр выразил убеждение, что Брюссель не привлекает Киев к ответственности из-за того, что "в Брюсселе происходит то же, что и в Киеве".

"Огромный коррупционный скандал в Киеве, огромный коррупционный скандал в Брюсселе, и, очевидно, в Брюсселе не очень хотят слишком фокусироваться на украинской коррупционной сети", - подчеркнул Сийярто.

Что предшествовало?

2 декабря в Брюсселе и Брюгге была задержана бывшая глава европейской дипломатии Федерика Могерини после обысков в рамках расследования возможного нецелевого использования средств Евросоюза.

3 декабря бельгийская полиция освободила из-под стражи Могерини и бывшего генсека Европейской службы внешних дел Стефано Саннино.

