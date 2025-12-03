Сійярто про корупційний скандал з ексочільницею дипломатії ЄС Могеріні: "В Брюсселі відбувається те саме, що й у Києві"
Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто, коментуючи затримання колишньої очільниці дипломатії ЄС Федеріки Могеріні у справі про можливе шахрайство з коштами ЄС, провів паралелі з останнім корупційним скандалом в Україні.
Про це він сказав на брифінгу в Брюсселі, повідомляє Цензор.НЕТ.
Сійярто зазначив, що на останній зустрічі міністрів закордонних справ ЄС ніхто не обговорював "величезний корупційний скандал в Україні", зокрема, щодо понад 100 мільярдів євро допомоги ЄС. За його словами, ці кошти "опинилися в руках військової мафії".
Міністр висловив переконання, що Брюссель не притягує Київ до відповідальності через те, що "в Брюсселі відбувається те саме, що й у Києві".
"Величезний корупційний скандал у Києві, величезний корупційний скандал у Брюсселі, і, очевидно, в Брюсселі не дуже хочуть надто фокусуватися на українській корупційній мережі", - підкреслив Сійярто.
Що передувало?
2 грудня у Брюсселі та Брюгге було затримано колишню очільницю європейської дипломатії Федеріку Могеріні після обшуків в межах розслідування можливого нецільового використання коштів Євросоюзу.
3 грудня бельгійська поліція звільнила з-під варти Могеріні та колишнього генсека Європейської служби зовнішніх справ Стефано Санніно.
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