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Новини Боротьба з корупцією Фінансові шахрайства Справа Могеріні
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Сійярто про корупційний скандал з ексочільницею дипломатії ЄС Могеріні: "В Брюсселі відбувається те саме, що й у Києві"

сійярто

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто, коментуючи затримання колишньої очільниці дипломатії ЄС Федеріки Могеріні у справі про можливе шахрайство з коштами ЄС, провів паралелі з останнім корупційним скандалом в Україні.

Про це він сказав на брифінгу в Брюсселі, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Сійярто зазначив, що на останній зустрічі міністрів закордонних справ ЄС ніхто не обговорював "величезний корупційний скандал в Україні", зокрема, щодо понад 100 мільярдів євро допомоги ЄС. За його словами, ці кошти "опинилися в руках військової мафії".

Міністр висловив переконання, що Брюссель не притягує Київ до відповідальності через те, що "в Брюсселі відбувається те саме, що й у Києві".

"Величезний корупційний скандал у Києві, величезний корупційний скандал у Брюсселі, і, очевидно, в Брюсселі не дуже хочуть надто фокусуватися на українській корупційній мережі", - підкреслив Сійярто.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ексочільницю європейської дипломатії Могеріні затримали в Бельгії у справі про шахрайство з коштами ЄС

Що передувало?

2 грудня у Брюсселі та Брюгге було затримано колишню очільницю європейської дипломатії Федеріку Могеріні після обшуків в межах розслідування можливого нецільового використання коштів Євросоюзу.

3 грудня бельгійська поліція звільнила з-під варти Могеріні та колишнього генсека Європейської служби зовнішніх справ Стефано Санніно.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Євросоюз очікує від нормандського саміту "відчутного прогресу", - Могеріні

Автор: 

корупція (5093) Могеріні Федеріка (255) Сійярто Петер (506)
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Топ коментарі
+22
Угорщина- зайва країна в ЄС та НАТО.
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03.12.2025 15:06 Відповісти
+7
Ну так чудово - тоді уйобуй з ЄС, а ми туди вступимо - там же все так само як і в нас. А у вас своя суверенне ферма Орбана зі страусами - можете собі ще нашого Вітька з Ростову забрати, він знатний селекціонер, допоможе вам.
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03.12.2025 15:12 Відповісти
+7
А в Будапешті - те саме, що в Москві.
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03.12.2025 15:14 Відповісти
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Угорщина- зайва країна в ЄС та НАТО.
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03.12.2025 15:06 Відповісти
Масштаби не ті - хер там Могеріні наших уродів переплюне
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03.12.2025 15:07 Відповісти
Не здивуюсь, якщо вони давали гроші Їрмаку, а той їм назад відкат через Міндічей
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03.12.2025 15:07 Відповісти
а що є ти хто ще сумніваються,різниця лише в тому,що там вони хоча б стримуються в апетитах та публічно афішувати....
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03.12.2025 15:07 Відповісти
Які ''солодкі'' москальські гроші від ***** для мадярів орбана і сіярто.
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03.12.2025 15:07 Відповісти
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03.12.2025 15:10 Відповісти
Скоро буде черга європейців *****@ти зі своїх лідорів
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03.12.2025 15:12 Відповісти
Ну так чудово - тоді уйобуй з ЄС, а ми туди вступимо - там же все так само як і в нас. А у вас своя суверенне ферма Орбана зі страусами - можете собі ще нашого Вітька з Ростову забрати, він знатний селекціонер, допоможе вам.
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03.12.2025 15:12 Відповісти
А в Будапешті - те саме, що в Москві.
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03.12.2025 15:14 Відповісти
Сказало ЧМО з Будапешту, де відбувається те саме, що й у кремлі...
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03.12.2025 15:21 Відповісти
Ну що, блаЗЄнські, тепер вас (і Україну в вашій огидній особі) будуть товкти носом у лайно за кожної нагоди.

Ви примудрилися забруднити відносно чесне ймення України на міжнародній арені.
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03.12.2025 15:21 Відповісти
ой ой ой орбан переплюне таких могеріні з десяток , за хабарі з московії ,та корупцію ,розбудував собі оселю "естетичну "конюшню ...і став сцарем в неї...
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03.12.2025 15:30 Відповісти
Не подобається в ЄС шуруй до пуйла та смокчи його піпетку.
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03.12.2025 15:31 Відповісти
То йдить собі нахер з ЄС. Навіщо вам здалися ті гребані корупціонери в ЄС та у НАТО ?
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03.12.2025 15:38 Відповісти
так выходите тогда из ЕС! кули вы ноете?!
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03.12.2025 15:39 Відповісти
А хто годувати населення буде? Гроші ху...ла це общак для обраних
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03.12.2025 15:49 Відповісти
А в Угорщині все спокійненко, сплять хабарникі на баблє ху...ла.
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03.12.2025 15:47 Відповісти
А в Будапешті - те саме, що в Москві - брехня і тоталітарність. А грошики ЄС, тобі не муляють Сіярто?
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03.12.2025 16:10 Відповісти
Сіярту , розкажіть куди ви ГРОШИ ЄС СКЛАДАЄТЕ- на угорське Межгірпя Орбана, НА ВИБОРИ І Т П
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03.12.2025 17:32 Відповісти
 
 