Сійярто про корупційний скандал з ексочільницею дипломатії ЄС Могеріні: "В Брюсселі відбувається те саме, що й у Києві"

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто, коментуючи затримання колишньої очільниці дипломатії ЄС Федеріки Могеріні у справі про можливе шахрайство з коштами ЄС, провів паралелі з останнім корупційним скандалом в Україні.

Про це він сказав на брифінгу в Брюсселі, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Сійярто зазначив, що на останній зустрічі міністрів закордонних справ ЄС ніхто не обговорював "величезний корупційний скандал в Україні", зокрема, щодо понад 100 мільярдів євро допомоги ЄС. За його словами, ці кошти "опинилися в руках військової мафії".

Міністр висловив переконання, що Брюссель не притягує Київ до відповідальності через те, що "в Брюсселі відбувається те саме, що й у Києві".

"Величезний корупційний скандал у Києві, величезний корупційний скандал у Брюсселі, і, очевидно, в Брюсселі не дуже хочуть надто фокусуватися на українській корупційній мережі", - підкреслив Сійярто.

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Що передувало?

2 грудня у Брюсселі та Брюгге було затримано колишню очільницю європейської дипломатії Федеріку Могеріні після обшуків в межах розслідування можливого нецільового використання коштів Євросоюзу.

3 грудня бельгійська поліція звільнила з-під варти Могеріні та колишнього генсека Європейської служби зовнішніх справ Стефано Санніно.

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