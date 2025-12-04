На фронте произошло 131 боевое столкновеление, 46 из них - на Покровском направлении, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 16:00, на фронте произошло 131 боевое столкновение.

Боевые действия на севере

От артиллерийских обстрелов с территории РФ пострадали приграничные населенные пункты, в частности Бобылевка, Горки, Белая Береза, Волковка, Стариково, Бунякино, Кучеровка Сумской области.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес один авиационный удар, сбросил две управляемые авиабомбы, осуществил 98 обстрелов, в частности один — из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении украинские воины остановили три атаки врага в районах Избицкого, Прилепки и Синельниково. Еще одно боевое столкновеление продолжается.

На Купянском направлении с начала суток враг не проводил наступательных действий.

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала семь раз вблизи населенных пунктов Грековка, Дробышево, Заречное и Александровка.

На Славянском направлении Силы обороны отразили семь атак противника вблизи Ямполя, Дроновки, Серебрянки и Северска. До сих пор продолжаются еще два боевых столкновения.

На Краматорском направлении с начала суток враг не проводил наступательных действий.

На Константиновском направлении наши воины остановили 13 наступательных действий врага в районах Щербиновки, Плещеевки, Александро-Шультино, Константиновки, Николайполья, Торского и в направлении Берестка и Софиевки. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты осуществили 46 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Шахского, Нового Шахского, Червоного Лимана, Мирнограда, Вольного, Новоэкономического, Родинского, Новопавловки, Покровска, Светлого, Котлино, Удачного, Молодецкого, Дачного. Силы обороны сдерживают натиск противника и уже остановили 40 атак. На этом направлении продолжаются поисково-ударные действия Сил обороны в районе города Покровск.

Сегодня на Александровском направлении противник 17 раз атаковал в районах Зеленого Гая, Ялты, Александрограда, Сосновки, Степного, Вербового, Привольного, Вишневого, Павловки, Красногорского и Рыбного. Три боевых столкновения продолжаются до сих пор.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили пять атак россиян в районах Затишья, Гуляйполя и в направлении Прилук. Еще три боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Ореховском направлении пока произошло одно боевое столкновение в районе Приморского. Вражеским ударам управляемыми бомбами подверглись населенные пункты Степногорск, Григоровка и Веселянка.

На Приднепровском направлении противник совершил одну тщетную попытку прорвать оборону наших защитников в направлении Антоновского моста.

На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела.