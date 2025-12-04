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Информация о захвате россиянами Доброполья на Запорожье не соответствует действительности, - Генштаб. ВИДЕО

Информация, которую распространяют россияне о контроле над Добропольем возле Гуляйполя Запорожской области, является фейком.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Фейки РФ

"Внимание! Российская пропаганда сейчас очень активно распространяет фейки — якобы они контролируют Доброполье возле Гуляйполя Запорожской области", — говорится в сообщении.

В Генштабе отмечают, что информационные вбросы оккупантов не соответствуют действительности.

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Доброполье — под контролем ВСУ

Как отмечается, вражеская диверсионно-разведывательная группа проникла на окраину села, воспользовавшись погодными условиями. На данный момент эта ДРГ уничтожена, а населенный пункт находится под контролем Вооруженных Сил Украины.

"В ходе контрдиверсионных мероприятий еще на подходе к населенному пункту были уничтожены 3 военнослужащих противника, а еще два (вероятно те смертники, которые имели задание продемонстрировать российские флаги в якобы захваченном ими селе) - были уничтожены чуть позже", - говорится в сообщении.

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Генштаб ВС (8193) Запорожская область (4457) боевые действия (6204) Пологовский район (426) Доброполье (6)
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Харош брехати, що значить немає контролю? Ну вільно в трусах не ходять по селу...
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04.12.2025 14:40 Ответить
Чинуші з генштабу,вам вже в вірити нехочеться
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04.12.2025 15:21 Ответить
Вже не знаєш кому більше вірити. Піда@асам чи гнидам
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04.12.2025 16:20 Ответить
Як бачу в нас так само займаються "флаговтиками" як і кацапи, повна херня, сфоткалися біля воріт якогось ангару на краю Доброппілля - "все під контролем"
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04.12.2025 17:10 Ответить
"ось тільки в чом ***** малята", кацапські "флаговтики", щонайдалі нажаль ефективнійші, бо суки просуваються усиди, і не требе ******* про панічні настрої, я про реальність...
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04.12.2025 21:35 Ответить
Цікаво і хтож довів деяких індівідів до того шо вже вони не вірять своїм захисникам. І вже хитаються - кому чи путіну чи генштабу ЗСУ. А цезор викидує це все у нет.
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04.12.2025 18:26 Ответить
 
 