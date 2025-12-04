Информация о захвате россиянами Доброполья на Запорожье не соответствует действительности, - Генштаб. ВИДЕО

Информация, которую распространяют россияне о контроле над Добропольем возле Гуляйполя Запорожской области, является фейком.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Фейки РФ

"Внимание! Российская пропаганда сейчас очень активно распространяет фейки — якобы они контролируют Доброполье возле Гуляйполя Запорожской области", — говорится в сообщении.

В Генштабе отмечают, что информационные вбросы оккупантов не соответствуют действительности.

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Доброполье — под контролем ВСУ

Как отмечается, вражеская диверсионно-разведывательная группа проникла на окраину села, воспользовавшись погодными условиями. На данный момент эта ДРГ уничтожена, а населенный пункт находится под контролем Вооруженных Сил Украины.

"В ходе контрдиверсионных мероприятий еще на подходе к населенному пункту были уничтожены 3 военнослужащих противника, а еще два (вероятно те смертники, которые имели задание продемонстрировать российские флаги в якобы захваченном ими селе) - были уничтожены чуть позже", - говорится в сообщении.

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