Рано говорить, что населенный пункт Высокое - потерян: продолжаются жестокие бои, - Силы обороны юга

В Силах обороны юга опровергают информацию об оккупации РФ поселка Высокое в Запорожской области.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.

В Высоком продолжаются бои

"Говорить о том, что противник захватил этот населенный пункт, пока продолжается оборонительная операция, пока очень рано. Там действительно идут жестокие бои. Возле населенного пункта было несколько боевых столкновений. Потерь наших позиций не зафиксировано", - рассказал спикер.

Нет официальной информации

Он отметил, что на данный момент нет официальной информации о том, что Силы обороны Украины отступили, и населенный пункт Высокое было потеряно. Волошин также подчеркнул, что во время оборонительных операций линия боевого столкновения - "достаточно динамичное явление".

По словам спикера, в целом ситуация на Гуляйпольском направлении довольно сложная, постоянно продолжаются боевые действия.

Что предшествовало?

Ранее мониторинговый проект DeepState сообщил, что российские захватчики оккупировали Высокое в Запорожской области.