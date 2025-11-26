РУС
Новости Боевіе действия на Запорожье Бои на Гуляйпольском направлении
Рано говорить, что населенный пункт Высокое - потерян: продолжаются жестокие бои, - Силы обороны юга

Ситуация в Высоком в Запорожье

В Силах обороны юга опровергают информацию об оккупации РФ поселка Высокое в Запорожской области.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.

В Высоком продолжаются бои

"Говорить о том, что противник захватил этот населенный пункт, пока продолжается оборонительная операция, пока очень рано. Там действительно идут жестокие бои. Возле населенного пункта было несколько боевых столкновений. Потерь наших позиций не зафиксировано", - рассказал спикер.

Нет официальной информации

Он отметил, что на данный момент нет официальной информации о том, что Силы обороны Украины отступили, и населенный пункт Высокое было потеряно. Волошин также подчеркнул, что во время оборонительных операций линия боевого столкновения - "достаточно динамичное явление".

По словам спикера, в целом ситуация на Гуляйпольском направлении довольно сложная, постоянно продолжаются боевые действия.

Что предшествовало?

Ранее мониторинговый проект DeepState сообщил, что российские захватчики оккупировали Высокое в Запорожской области.

Запорожская область (3822) боевые действия (5197) Силы обороны юга (487) Пологовский район (254) Высокое (2)
А колись були плани створити гвардію наступу і відвоювати Крим
Якби не зелена влада
Відчуваєте як акценти змінились. Ми вже раді тому що повільно відступаємо. Армія, яка виборює перемоги, з часом програє
показать весь комментарий
26.11.2025 19:22
Кого вам повернути для наступу?
показать весь комментарий
26.11.2025 19:34
не пам'ятаю хто казав, але суть така що із двох радянських армій виграє та у якої м'яса більше...
що ми і бачимо...
що ми і бачимо...
показать весь комментарий
26.11.2025 19:29
спочатку "рано говорити", а потім вже пізно
показать весь комментарий
26.11.2025 19:38
Покойный Чечетов. Помните? Тот что котят разводил.
- Что вы возмущаетесь? Законопроект ещё не принят.
- Что вы возмущаетесь? Закон уже подписан.
показать весь комментарий
26.11.2025 22:28
А як Сцирський хоче зупинити прориви москалів лобовими контратаками?(((Замість ешелонованих оборонних укріплень(((
показать весь комментарий
26.11.2025 19:50
Коротше проїбали. Не вийшло м'ясом зупинити.
показать весь комментарий
26.11.2025 20:15
 
 