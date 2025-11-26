Рано говорити, що населений пункт Високе втрачено: тривають жорстокі бої, - Сили оборони півдня
У Силах оборони півдня спростовують інформацію про окупацію РФ селища Високе в Запорізькій області.
Як передає Цензор.НЕТ із посилання на Інтерфакс-Україна, про це заявив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.
У Високому тривають бої
"Говорити про те, що противник захопив цей населений пункт, поки триває оборонна операція, наразі дуже рано. Там дійсно йдуть жорстокі бої. Біля населеного пункту було декілька бойових зіткнень. Втрат наших позицій не було зафіксовано", - розповів речник.
Немає офіційної інформації
Він зауважив, що станом на зараз немає офіційної інформації, що Сили оборони України відійшли, і населений пункт Високе було втрачено. Волошин також наголосив, що під час оборонної операції лінія бойового зіткнення - "доволі динамічне явище".
За словами речника, загалом ситуація на Гуляйпільському напрямку доволі непроста, постійно тривають бойові дії.
Що передувало?
Раніше моніторинговий проєкт DeepState повідомив, що російські загарбники окупували Високе у Запорізькій області.
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