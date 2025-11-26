УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Бойові дії на Запорізькому напрямку Бої на Гуляйпільському напрямку
1 736 8

Рано говорити, що населений пункт Високе втрачено: тривають жорстокі бої, - Сили оборони півдня

Ситуація у Високому на Запоріжжі

У Силах оборони півдня спростовують інформацію про окупацію РФ селища Високе в Запорізькій області.

Як передає Цензор.НЕТ із посилання на Інтерфакс-Україна, про це заявив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

У Високому тривають бої

"Говорити про те, що противник захопив цей населений пункт, поки триває оборонна операція, наразі дуже рано. Там дійсно йдуть жорстокі бої. Біля населеного пункту було декілька бойових зіткнень. Втрат наших позицій не було зафіксовано", - розповів речник.

Також читайте: Ситуація на Гуляйпільському напрямку складна, але оточення немає. Зберігається зв’язок і логістика, - Сили оборони Півдня

Немає офіційної інформації

Він зауважив, що станом на зараз немає офіційної інформації, що Сили оборони України відійшли, і населений пункт Високе було втрачено. Волошин також наголосив, що під час оборонної операції лінія бойового зіткнення - "доволі динамічне явище".

За словами речника, загалом ситуація на Гуляйпільському напрямку доволі непроста, постійно тривають бойові дії.

Також читайте: Навколо Гуляйполя дуже небезпечна ситуація, ворог хоче перерізати важливий логістичний маршрут, - Сили оборони Півдня

Що передувало?

Раніше моніторинговий проєкт DeepState повідомив, що російські загарбники окупували Високе у Запорізькій області.

Автор: 

Запорізька область (4953) бойові дії (5937) Сили оборони півдня (596) Пологівський район (425) Високе (5)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А колись були плани створити гвардію наступу і відвоювати Крим
Якби не зелена влада
Відчуваєте як акценти змінились. Ми вже раді тому що повільно відступаємо. Армія, яка виборює перемоги, з часом програє
показати весь коментар
26.11.2025 19:22 Відповісти
Кого вам повернути для наступу?
показати весь коментар
26.11.2025 19:34 Відповісти
не пам'ятаю хто казав, але суть така що із двох радянських армій виграє та у якої м'яса більше...
що ми і бачимо...
показати весь коментар
26.11.2025 19:29 Відповісти
спочатку "рано говорити", а потім вже пізно
показати весь коментар
26.11.2025 19:38 Відповісти
Покойный Чечетов. Помните? Тот что котят разводил.
- Что вы возмущаетесь? Законопроект ещё не принят.
- Что вы возмущаетесь? Закон уже подписан.
показати весь коментар
26.11.2025 22:28 Відповісти
А як Сцирський хоче зупинити прориви москалів лобовими контратаками?(((Замість ешелонованих оборонних укріплень(((
показати весь коментар
26.11.2025 19:50 Відповісти
Коротше проїбали. Не вийшло м'ясом зупинити.
показати весь коментар
26.11.2025 20:15 Відповісти
Це по їхному "не хвилюйтеся". Вам же сказали що справа на контролі у Потужника
показати весь коментар
27.11.2025 01:42 Відповісти
 
 