Інформація про захоплення росіянами Добропілля на Запоріжжі не відповідає дійсності, - Генштаб. ВIДЕО
Інформація, яку поширюють росіяни щодо контролю над Добропіллям біля Гуляйполя Запорізької області, є фейком.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
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Фейки РФ
"Увага! російська пропаганда зараз дуже активно поширює фейки — нібито вони контролюють Добропілля біля Гуляйполя Запорізької області", - йдеться в повідомленні.
У Генштабі наголошують, що інформаційні вкиди окупантів не відповідають дійсності.
Добропілля – під контролем ЗСУ
Як зазначається, ворожа диверсійно-розвідувальна група проникла на околиці села, скориставшись погодними умовами. На цей момент ця ДРГ знищена, а населений пункт перебуває під контролем Збройних Сил України.
"У ході контрдиверсійних заходів ще на підході до населеного пункту було знищено 3 військовослужбовці противника, а ще два (ймовірно ті смертники, які мали завдання продемонструвати російські прапори у нібито захопленому ними селі) - були знищені трохи пізніше", - йдеться в повідомленні.
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