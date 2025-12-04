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Новини Відео Бойові дії на Запорізькому напрямку
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Інформація про захоплення росіянами Добропілля на Запоріжжі не відповідає дійсності, - Генштаб. ВIДЕО

Інформація, яку поширюють росіяни щодо контролю над Добропіллям біля Гуляйполя Запорізької області, є фейком.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Фейки РФ

"Увага! російська пропаганда зараз дуже активно поширює фейки — нібито вони контролюють Добропілля біля Гуляйполя Запорізької області", - йдеться в повідомленні.

У Генштабі наголошують, що інформаційні вкиди окупантів не відповідають дійсності.

Також дивіться: Ворог просунувся поблизу Рівнопілля та Гуляйполя на Запоріжжі, - DeepState. МАПИ

Добропілля – під контролем ЗСУ

Як зазначається, ворожа диверсійно-розвідувальна група проникла на околиці села, скориставшись погодними умовами. На цей момент ця ДРГ знищена, а населений пункт перебуває під контролем Збройних Сил України.

"У ході контрдиверсійних заходів ще на підході до населеного пункту було знищено 3 військовослужбовці противника, а ще два (ймовірно ті смертники, які мали завдання продемонструвати російські прапори у нібито захопленому ними селі) - були знищені трохи пізніше", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Рано говорити, що населений пункт Високе втрачено: тривають жорстокі бої, - Сили оборони півдня

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Генштаб ЗС (8502) Запорізька область (4981) бойові дії (5979) Пологівський район (426) Добропілля (6)
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Харош брехати, що значить немає контролю? Ну вільно в трусах не ходять по селу...
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04.12.2025 14:40 Відповісти
Чинуші з генштабу,вам вже в вірити нехочеться
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04.12.2025 15:21 Відповісти
Вже не знаєш кому більше вірити. Піда@асам чи гнидам
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04.12.2025 16:20 Відповісти
Як бачу в нас так само займаються "флаговтиками" як і кацапи, повна херня, сфоткалися біля воріт якогось ангару на краю Доброппілля - "все під контролем"
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04.12.2025 17:10 Відповісти
"ось тільки в чом ***** малята", кацапські "флаговтики", щонайдалі нажаль ефективнійші, бо суки просуваються усиди, і не требе ******* про панічні настрої, я про реальність...
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04.12.2025 21:35 Відповісти
Цікаво і хтож довів деяких індівідів до того шо вже вони не вірять своїм захисникам. І вже хитаються - кому чи путіну чи генштабу ЗСУ. А цезор викидує це все у нет.
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04.12.2025 18:26 Відповісти
 
 