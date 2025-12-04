В Украине начали производство турбореактивных двигателей для дронов, ракет и авиабомб. ФОТОрепортаж
В Украине запустили серийное производство турбореактивных двигателей для дронов, ракет и управляемых авиабомб в рамках украинско-австралийского проекта. Предприятие уже представило две модели и работает над расширением линейки.
Об этом сообщает "Оборонка", информирует Цензор.НЕТ
Австралийские партнеры разработали двигатели, а украинская фирма вложила собственные средства в их производство. Свою продукцию совместное предприятие показало на выставке Brave1 Components в Киеве.
Название компании "Оборонка" не раскрывает из соображений безопасности.
Две модели двигателей: для перехватчиков, ракет и авиабомб
Производитель представил два турбореактивных двигателя. Они уже проходят летные испытания.
- Первый, меньший по размеру, разработали для дронов-перехватчиков. Он может нести 10-15 килограммов и расходует около 350 миллилитров топлива в минуту.
Малый турбореактивный двигатель мощностью 11 кгс для дронов-перехватчиков/"Оборонка"
- Второй, больший по размеру, создали для установки на многоразовые дроны-перехватчики, камикадзе, малые крылатые ракеты и с целью использования их в качестве ускорителей для увеличения дальности управляемых авиационных бомб.
В планах совместного предприятия расширить линейку еще до двух двигателей. Один будет промежуточным между уже существующими моделями, еще один будет самым большим в линейке – он позволит нарастить вес полезной нагрузки или увеличить дальность полета.
Турбореактивный двигатель мощностью 40 кгс для авиабомб, ракет и многоразовых дронов-перехватчиков/"Оборонка"
Планы на будущее: расширение линейки и полная локализация компонентов
Завод в Украине уже может серийно производить обе модели двигателей. Для этого предприятие закупило оборудование и освоило современную технологию производства.
На украинском предприятии производят корпуса двигателя и камеры сгорания из нержавеющей стали. При проектировании этой камеры она состояла из 38 различных компонентов, которые нужно было производить отдельно. Но благодаря новой технологии предприятию удается получать сразу готовое изделие, что значительно ускорило и удешевило производство.
Также в Украине локализовали производство всех алюминиевых частей для двигателей.
Сейчас в компании работают над локализацией производства турбины. Пока это изделие поставляют несколько иностранных компаний, что частично ограничивает выпуск двигателей.
Еще два импортных компонента в двигателе - плата управления и маленький стартовый двигатель, который работает первые 10 секунд, чтобы создать поток воздуха и запустить работу основной установки. Сейчас разработчики ищут производителей, которые бы взялись освоить выпуск этих компонентов в Украине.
