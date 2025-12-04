РУС
В Украине начали производство турбореактивных двигателей для дронов, ракет и авиабомб. ФОТОрепортаж

В Украине запустили серийное производство турбореактивных двигателей для дронов, ракет и управляемых авиабомб в рамках украинско-австралийского проекта. Предприятие уже представило две модели и работает над расширением линейки.

Об этом сообщает "Оборонка", информирует Цензор.НЕТ

Австралийские партнеры разработали двигатели, а украинская фирма вложила собственные средства в их производство. Свою продукцию совместное предприятие показало на выставке Brave1 Components в Киеве.

Название компании "Оборонка" не раскрывает из соображений безопасности.

Две модели двигателей: для перехватчиков, ракет и авиабомб

Производитель представил два турбореактивных двигателя. Они уже проходят летные испытания.

  • Первый, меньший по размеру, разработали для дронов-перехватчиков. Он может нести 10-15 килограммов и расходует около 350 миллилитров топлива в минуту.

турбореактивный двигатель

Малый турбореактивный двигатель мощностью 11 кгс для дронов-перехватчиков/"Оборонка"

  • Второй, больший по размеру, создали для установки на многоразовые дроны-перехватчики, камикадзе, малые крылатые ракеты и с целью использования их в качестве ускорителей для увеличения дальности управляемых авиационных бомб.

В планах совместного предприятия расширить линейку еще до двух двигателей. Один будет промежуточным между уже существующими моделями, еще один будет самым большим в линейке – он позволит нарастить вес полезной нагрузки или увеличить дальность полета.

турбореактивный двигатель

Турбореактивный двигатель мощностью 40 кгс для авиабомб, ракет и многоразовых дронов-перехватчиков/"Оборонка"

Планы на будущее: расширение линейки и полная локализация компонентов

Завод в Украине уже может серийно производить обе модели двигателей. Для этого предприятие закупило оборудование и освоило современную технологию производства.

На украинском предприятии производят корпуса двигателя и камеры сгорания из нержавеющей стали. При проектировании этой камеры она состояла из 38 различных компонентов, которые нужно было производить отдельно. Но благодаря новой технологии предприятию удается получать сразу готовое изделие, что значительно ускорило и удешевило производство.

Также в Украине локализовали производство всех алюминиевых частей для двигателей.

Сейчас в компании работают над локализацией производства турбины. Пока это изделие поставляют несколько иностранных компаний, что частично ограничивает выпуск двигателей.

Еще два импортных компонента в двигателе - плата управления и маленький стартовый двигатель, который работает первые 10 секунд, чтобы создать поток воздуха и запустить работу основной установки. Сейчас разработчики ищут производителей, которые бы взялись освоить выпуск этих компонентов в Украине.

+21
Ще геолокацію скиньте балаболи
04.12.2025 17:18 Ответить
+13
це чергове фламинго від земиндичей....
04.12.2025 17:20 Ответить
+7
Ого . Штук 10 уже сделали ? Опять очередная лапша ? Что там слышно с тремя тысячами ракет , в этом году ?
04.12.2025 17:21 Ответить
Ще геолокацію скиньте балаболи
04.12.2025 17:18 Ответить
укр підприємство- це ФлаМіндіч ?
04.12.2025 17:27 Ответить
Один з депутатів від СН вже в дорозі з ввімкненою геолокацією на смартфоні.
04.12.2025 17:58 Ответить
це чергове фламинго від земиндичей....
04.12.2025 17:20 Ответить
Ого . Штук 10 уже сделали ? Опять очередная лапша ? Что там слышно с тремя тысячами ракет , в этом году ?
04.12.2025 17:21 Ответить
Хай ще зелені пропіаряться і локацію скинуть у мережу.
04.12.2025 17:22 Ответить
коли ідіоти нарешті припинять показувати новітні розробки та продукцію ВПК на всіляких виставках ?

навіть сама ідея багато коштує, того ж самого дрона-камікадзе перехоплювача чи баби-яги

.
04.12.2025 17:38 Ответить
потужно
04.12.2025 17:23 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=xVVEHmHfScw ,наш ковпачок жовтосиній і лейба????
04.12.2025 17:25 Ответить
На відосі теж 40кг тяги,випадково спвпало
04.12.2025 17:31 Ответить
А відосік екскурсії з геолокацією?
Ну ніхрена дебілів не вчить. Виставка, фоточки, відосіки...
Ну нахіба, питається?!
04.12.2025 17:26 Ответить
Ніхто нічого не виготовляє .Фламінго літає?Взяли китайський двигун,видали за власну розробку.Все просто.Гловне потужно і піпл хаває
04.12.2025 17:29 Ответить
Вони і за фламінгу так само починали: відео екскурсії, із припискою "у секретному місці на Заході у лісах".
Одне вляглося.
Вони наступну цяцьку гоям показують
04.12.2025 17:40 Ответить
Мабуть чекатиме доля Паляниці та Фламінго 🤣🤣🤣
04.12.2025 17:28 Ответить
давайте рідні , давайте ! у орків та їхнього маніака повинно все палати !
04.12.2025 17:30 Ответить
"про це повідомляє оборонка"... . оборонка-зброд двбойобів, пздьож-наше всьо.
04.12.2025 17:33 Ответить
нарешті ми у цьому напрямку зрівнялись з Китаєм та Іраном.
А турбіни з великою вірогідністю від чеської PBS.
04.12.2025 17:33 Ответить
Турбореактивні двигуни почали серійно випускати ще німці та, майже одночасно з ними, британці ще наприкінці Другої світової.
В Україні є Івченко-прогрес та Мотор-січ - всесвітньо знані виробники ******** турбогвинтових та турбореактивних двигунів.То невже ці два потужні виробника не змогли сконструювати та налагодити потрібні наразі одноразові прості та дешеві двигуни ?
Ні! Тому що:

Україні потрібен Гетьман !

.
04.12.2025 17:34 Ответить
Отаке, колись ракетно-космічна держава, знову вчиться примуси виробляти. А чого нікого не питають, коди поділись, всі колишні надбання?
04.12.2025 17:37 Ответить
Та нікуди не поділись МоторСіч до війни робили турбореактивні двигуни для орківських ракетних комплексів, типу в Білорусь поставляли, просто мабуть нікому то не потрібно, простіше от китайський двигун продати в три ціни та і все.
04.12.2025 17:45 Ответить
Я про те, що країна залишилась беззахисна, а усі наші "керівники" що її грабували з 90х років, живуть десь за бугром, і нормально себе почувають. І ніхто питань не ставить, в усіх пам'ять як у гупі. ********* нинішні з попередниками, що б нарід розважати, імітувати політичну боротьбу, а ті що на цьому наживаються завжди за сценою...
04.12.2025 17:58 Ответить
Так і є то все ляльки яких міняють на виборах, а Україну просто грабують, ніхто з них не розглядає як країну свого проживання, а просто як спосіб заробити грошей.
04.12.2025 18:04 Ответить
Аби не Fire Point
04.12.2025 17:40 Ответить
Головне щоб вони не з'явились у рашистів раніше ніж у нас. Бо рашистам тільки захопити один екземляр а далі китайози наштампують рашистам цих двигунів мільйон в місяць
04.12.2025 17:41 Ответить
Такі на алі продаються .Китайці їх давно штампують.
04.12.2025 17:43 Ответить
На жаль, подібні двигуни вже майже 10 років серійно виробляє Китай (повний цикл, з усіма деталями та комплектуючими). Китайські двигуни найдешевші у світі за собівартістю. У ЗМІ була інформація, що рашисти уклали контракти з китайськими виробниками і викупили усі ці вироби на декілька років наперед.
Добра і дуже важлива новина: у разі створення повного циклу виробництва, в нас зʼявиться серійний український двигун - найважливіша складова декількох видів ********, високотехнологічної зброї.
04.12.2025 18:00 Ответить
Це повідомлення зроблено для того, щоб рашисти обстрілювали все, що нагадує підприємство? А кому вони показують двигуни?
04.12.2025 17:47 Ответить
Для потужності,рейтингу
04.12.2025 17:49 Ответить
Чергова брехня влади? Це як три тисячі балістики, по декілька ракет ''Фламінго'' кожного дня? Бідні вуха зеленої вати, це ж скільки отримано брехні за 6,8 років.
04.12.2025 17:54 Ответить
Чому така неповна інформація?Чому не в дусі-,,Нагадаю ще раз,продукція виготовляється в Тернополі,,
04.12.2025 17:55 Ответить
 
 