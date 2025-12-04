РУС
SnapChat заблокирован в России: Роскомнадзор заявил об "угрозе безопасности"

Роскомнадзор заблокировал на территории РФ мессенджер SnapChat, заявив, что сервис якобы использовался для террористической деятельности и мошенничества.

Об этом сообщает Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

В ведомстве заявили российским СМИ, что меры по ограничению работы программы были приняты еще 10 октября 2025 года.

Причины

В Роскомнадзоле объяснили это тем, что, по данным правоохранительных органов, мессенджер "используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, вербовки их исполнителей, мошеннических и других преступлений против наших граждан".

SnapChat — сервис с фотографиями и видео, которые автоматически исчезают

Мессенджер SnapChat был создан в 2011 году. Он позволяет обмениваться фотографиями, сообщениями и видео, которые удаляются через короткое время.

Блокировка в России

