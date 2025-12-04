SnapChat заблокирован в России: Роскомнадзор заявил об "угрозе безопасности"
Роскомнадзор заблокировал на территории РФ мессенджер SnapChat, заявив, что сервис якобы использовался для террористической деятельности и мошенничества.
Об этом сообщает Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.
В ведомстве заявили российским СМИ, что меры по ограничению работы программы были приняты еще 10 октября 2025 года.
Причины
В Роскомнадзоле объяснили это тем, что, по данным правоохранительных органов, мессенджер "используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, вербовки их исполнителей, мошеннических и других преступлений против наших граждан".
SnapChat — сервис с фотографиями и видео, которые автоматически исчезают
Мессенджер SnapChat был создан в 2011 году. Он позволяет обмениваться фотографиями, сообщениями и видео, которые удаляются через короткое время.
Блокировка в России
- В октябре 2025 года Роскомнадзор (РКН) сообщил о "частичном ограничении" работы мессенджеров Telegram и WhatsApp.
- Известно, что в Ульяновской области России закрыли доступ к мобильному интернету, это ограничение будет действовать до конца войны РФ против Украины.
- Российские власти также сообщили о начале блокировки самого популярного среди россиян мессенджера WhatsApp.
- В России заблокировали сервис видеозвонков на устройствах Apple - FaceTime.
