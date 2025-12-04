Сервис FaceTime заблокировали в России: "Роскомнадзор" говорит о предотвращении мошенничества
В России заблокировали сервис видеозвонков на устройствах Apple - FaceTime.
Об этом сообщили росСМИ, передает Цензор.НЕТ.
Причины
Причиной в "Роскомнадзоле" назвали то, что его используют якобы для вербовки преступников и мошенничества.
Блокировка в России
- В октябре 2025 года Роскомнадзор (РКН) сообщил о "частичном ограничении" работы мессенджеров Telegram и WhatsApp.
- Известно, что в Ульяновской области России закрыли доступ к мобильному интернету, это ограничение будет действовать до конца войны РФ против Украины.
- Российские власти также сообщили о начале блокировки самого популярного среди россиян мессенджера WhatsApp.
але потрібна радіостанція і ключ...
Анекдот:
Построіл прапорщік роту і говоріт:
- Кто можєт почініть рацію на бронєтранспортьорє?
Із строя:
- Товаріщ прапорщік, а рація на лампах ілі на транзісторах?
- Для тупих повторяю - НА БРОНЄТРАНСПОРТЬОРЄ!!!