Сервис FaceTime заблокировали в России: "Роскомнадзор" говорит о предотвращении мошенничества

Сервис FaceTime заблокировали в России: названа причина

В России заблокировали сервис видеозвонков на устройствах Apple - FaceTime.

Об этом сообщили росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

Причины

Причиной в "Роскомнадзоле" назвали то, что его используют якобы для вербовки преступников и мошенничества.

Блокировка в России

Читайте: Правительство РФ разрешило "Роскомнадзору" блокировать сайты и ограничивать доступ к мировому интернету под предлогом "кибербезопасности"

россия (98243) Роскомнадзор (52) блокирование (482)
Правильно - "нєскрєпно"... Хай переходять на прапорцевий семафор...
04.12.2025 11:05
а якщо відстань велика - можна перейти на сигнали димами і вогнищами на вершинах рельєфу...
04.12.2025 11:11
У них там національний месенджер ;Макс;. Всі дзвінки та повідомлення ідуть через сервери ФСБ.
04.12.2025 11:19
04.12.2025 11:05
04.12.2025 11:11
04.12.2025 11:19
"Большой брат" видит тебя...".
04.12.2025 11:21
Ларисі Доліній взагалі був накуй нєнужон етат ваш фейстайм. І без нього вдало провернула аферу.
04.12.2025 11:12
вперед у світле майбутьнє,залишилось перейти на кнопочні телефони та зробити графік дзвінків для кожного абонента,забули закрити дзвінки за кордон-навіщо така розкіш!??!?
04.12.2025 11:12
є ще резервний варіант: "азбука Морзе"
але потрібна радіостанція і ключ...
04.12.2025 11:16
Це вони давно вже роблять через стінку
04.12.2025 11:21
І радістка Кет.
04.12.2025 11:25
Головне, щоб радіостанція була не "на БРОНЄТРАНСПОРТЬОРЄ"!!!
Анекдот:
Построіл прапорщік роту і говоріт:
- Кто можєт почініть рацію на бронєтранспортьорє?
Із строя:
- Товаріщ прапорщік, а рація на лампах ілі на транзісторах?
- Для тупих повторяю - НА БРОНЄТРАНСПОРТЬОРЄ!!!
04.12.2025 11:40
Самокритично, навіть не чекав від представників ху....дістану що вони будуть рятуватимуть світ від своїх шахраїв
04.12.2025 11:20
 
 