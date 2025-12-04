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Новини Блокування месенджерів у РФ
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Сервіс FaceTime заблокували у Росії: "Роскомнадзор" каже про запобігання шахрайству

Сервіс FaceTime заблокували у Росії: названо причину

У Росії заблокували сервіс відеодзвінків на пристроях Apple - FaceTime.

Про це повідомили росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

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Причини

Причиною у "Роскомнагляді" назвали те, що його використовують нібито для вербування злочинців та шахрайства.

Блокування у Росії

Читайте: Уряд РФ дозволив "Роскомнадзору" блокувати сайти та обмежувати доступ до світового інтернету під приводом "кібербезпеки"

Автор: 

росія (70450) Роскомнагляд (96) блокування (743)
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Топ коментарі
+6
Правильно - "нєскрєпно"... Хай переходять на прапорцевий семафор...
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04.12.2025 11:05 Відповісти
+3
а якщо відстань велика - можна перейти на сигнали димами і вогнищами на вершинах рельєфу...
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04.12.2025 11:11 Відповісти
+3
У них там національний месенджер ;Макс;. Всі дзвінки та повідомлення ідуть через сервери ФСБ.
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04.12.2025 11:19 Відповісти
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Правильно - "нєскрєпно"... Хай переходять на прапорцевий семафор...
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04.12.2025 11:05 Відповісти
а якщо відстань велика - можна перейти на сигнали димами і вогнищами на вершинах рельєфу...
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04.12.2025 11:11 Відповісти
У них там національний месенджер ;Макс;. Всі дзвінки та повідомлення ідуть через сервери ФСБ.
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04.12.2025 11:19 Відповісти
"Большой брат" видит тебя...".
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04.12.2025 11:21 Відповісти
Ларисі Доліній взагалі був накуй нєнужон етат ваш фейстайм. І без нього вдало провернула аферу.
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04.12.2025 11:12 Відповісти
слідкуєш за життям на болотах?
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04.12.2025 14:54 Відповісти
Це предʼява?
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04.12.2025 17:09 Відповісти
залежить від того з якою метою ти це робиш
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04.12.2025 17:48 Відповісти
Варто знати що відбувається в болотному єпанаріумі щоб не вірити в казочки їхньої пропаганди про вялічіє і сколєнвставаніє. Ну а наші слуги урода часто копіюють їхні практики, тож схему Доліної можуть павтаріть і в нас.
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04.12.2025 17:57 Відповісти
вперед у світле майбутьнє,залишилось перейти на кнопочні телефони та зробити графік дзвінків для кожного абонента,забули закрити дзвінки за кордон-навіщо така розкіш!??!?
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04.12.2025 11:12 Відповісти
є ще резервний варіант: "азбука Морзе"
але потрібна радіостанція і ключ...
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04.12.2025 11:16 Відповісти
Це вони давно вже роблять через стінку
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04.12.2025 11:21 Відповісти
І радістка Кет.
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04.12.2025 11:25 Відповісти
Головне, щоб радіостанція була не "на БРОНЄТРАНСПОРТЬОРЄ"!!!
Анекдот:
Построіл прапорщік роту і говоріт:
- Кто можєт почініть рацію на бронєтранспортьорє?
Із строя:
- Товаріщ прапорщік, а рація на лампах ілі на транзісторах?
- Для тупих повторяю - НА БРОНЄТРАНСПОРТЬОРЄ!!!
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04.12.2025 11:40 Відповісти
Самокритично, навіть не чекав від представників ху....дістану що вони будуть рятуватимуть світ від своїх шахраїв
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04.12.2025 11:20 Відповісти
 
 