Сервіс FaceTime заблокували у Росії: "Роскомнадзор" каже про запобігання шахрайству
У Росії заблокували сервіс відеодзвінків на пристроях Apple - FaceTime.
Про це повідомили росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.
Причини
Причиною у "Роскомнагляді" назвали те, що його використовують нібито для вербування злочинців та шахрайства.
Блокування у Росії
- У жовтні 2025 року Роскомнагляд (РКН) повідомив про "часткове обмеження" роботи месенджерів Telegram і WhatsApp.
- Відомо, що в Ульяновській області Росії закрили доступ до мобільного інтернету, це обмеження діятиме до кінця війни РФ проти України.
- Російська влада також повідомила про початок блокування найпопулярнішого серед росіян месенджера WhatsApp.
Топ коментарі
+6 Яр Холодний
показати весь коментар04.12.2025 11:05 Відповісти Посилання
+3 Luk Viktor
показати весь коментар04.12.2025 11:11 Відповісти Посилання
+3 Вадимир Каракай #398922
показати весь коментар04.12.2025 11:19 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
але потрібна радіостанція і ключ...
Анекдот:
Построіл прапорщік роту і говоріт:
- Кто можєт почініть рацію на бронєтранспортьорє?
Із строя:
- Товаріщ прапорщік, а рація на лампах ілі на транзісторах?
- Для тупих повторяю - НА БРОНЄТРАНСПОРТЬОРЄ!!!