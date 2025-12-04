SnapChat заблоковано в Росії: Роскомнагляд заявив про "загрозу безпеці"

Роскомнагляд заблокував на території РФ месенджер SnapChat, заявивши, що сервіс нібито використовували для терористичної діяльності та шахрайства.

Про це повідомляє Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

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У відомстві заявили російським медіа, що заходи щодо обмеження роботи програми були вжиті ще 10 жовтня 2025 року.

Причини

У Роскомнагляді пояснили це тим, що, за даними правоохоронних органів, месенджер "використовується для організації та проведення терористичних дій на території країни, вербування їх виконавців, шахрайських та інших злочинів проти наших громадян".

SnapChat — сервіс із фотографіями та відео, що автоматично зникають

Месенджер SnapChat був створений у 2011 році. Він дозволяє обмінюватися фотографіями, повідомленнями та відео, які видаляються за короткий час.

Блокування у Росії