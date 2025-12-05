РУС
Атака беспилотников на Харьковщину
Россия атаковала Чугуев: БПЛА попали в промышленный объект

Россия атаковала Чугуевскую общину 4 декабря

В Чугуевской общине Харьковской области вечером 4 декабря произошел очередной массированный обстрел со стороны российских войск.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в обращении городского головы Чугуева Галины Минаевой, обнародованном в соцсетях.

Попадание по промышленному объекту

По словам Минаевой, удары наносились ударными беспилотниками, которые попали в территорию одного из местных промышленных объектов, который не работает. В результате атаки повреждено здание административного корпуса и возник пожар.

В городском совете сообщили, что спасатели ГСЧС сразу прибыли на место инцидента и работают над локализацией возгорания. Точные масштабы пожара и сумма нанесенного ущерба в настоящее время устанавливаются.

Удары в других районах города 

Городской голова также сообщила о еще трех вражеских "прилетах" в отдаленном микрорайоне Чугуева. Удары пришлись на здание, которое уже было повреждено или частично уничтожено предыдущими обстрелами.

В результате атаки также возник пожар, но, по предварительной информации, пострадавших нет.

"Попадание произошло в здание, которое ранее уже было уничтожено обстрелами. В результате данного обстрела возник пожар, пострадавших нет. Сотрудниками ГСЧС проводятся мероприятия по локализации и ликвидации возгорания", - добавила она.

Харьковская область (1975) Чугуевский район (284) Чугуев (40)
