Росія атакувала Чугуїв: БПЛА влучили у промисловий об’єкт

У Чугуївській громаді Харківської області ввечері 4 грудня стався черговий масований обстріл з боку російських військ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у зверненні міської голови Чугуєва Галини Мінаєвої, оприлюдненому у соцмережах.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Влучання по промисловому об’єкту

За словами Мінаєвої, удари наносилися ударними безпілотниками, що влучили у територію одного з місцевих промислових об’єктів, який не працює. Внаслідок атаки пошкоджено будівлю адміністративного корпусу та виникла пожежа.

У міській раді повідомили, що рятувальники ДСНС одразу прибули на місце інциденту й працюють над локалізацією загоряння. Точні масштаб пожежі та сума завданих збитків наразі встановлюються.

Також читайте: Допомагали атакувати оборону Ізюма: СБУ затримала двох агентів РФ на Харківщині. ФОТО

Удари в інших районах міста

Міська голова також повідомила про ще три ворожі "прильоти" у віддаленому мікрорайоні Чугуєва. Удари прийшлися на будівлю, яка вже була пошкоджена або частково знищена попередніми обстрілами.

Унаслідок атаки також виникла пожежа, але, за попередньою інформацією, постраждалих немає.

"Влучання відбулося в будівлю, яка раніше вже була знищена обстрілами. Внаслідок даного обстрілу виникла пожежа, постраждалі особи відсутні. Працівниками ДСНС проводяться заходи щодо локалізації та ліквідації займання",- додала вона..

Увечері 4 грудня ми повідомляли, що Росія атакувала Харків безпілотниками, зафіксовано влучання в одному з районів міста.

Також читайте: Харківщина під атакою БпЛА: пожежі в Печенігах та Полковій Микитівці. ФОТОрепортаж