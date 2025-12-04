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Новини Атака безпілотників на Харків
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Харків атакували ворожі безпілотники: зафіксовано влучання

Обстріл Харкова Безпілотниками

Росія атакувала Харків безпілотниками, зафіксовано влучання в одному з районів міста.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні міського голови Ігоря Терехова у Телеграмі.

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Влучання в Основʼянському районі

"Попередньо маємо приліт ворожого БПЛА в Основʼянському районі. Деталі уточнюємо", – зазначив мер Харкова.

У наступних дописах Ігор Терехов повідомив про ще два влучання безпілотників у місті. Наразі відомостей про постраждалих або масштаб руйнувань не надходило.

"Третій приліт ворожого безпілотника по Харкову", - додав він.

Міська влада закликає мешканців залишатися обережними та дотримуватися сигналів повітряної тривоги.

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Атака безпілотників 

Ввечері четверга, 4 грудня, ми писали про атаку безпілотників на територію України. Серед регіонів, куди летять ворожі дрони є і Харківська область. 

До відбою сигналу повітряної тривоги залишайтеся у безпечних місцях!

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Автор: 

безпілотник БпЛА (5984) Харків (6150) атака (1650) Терехов Ігор (324) Харківська область (2855) Харківський район (952)
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