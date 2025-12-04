Харків атакували ворожі безпілотники: зафіксовано влучання
Росія атакувала Харків безпілотниками, зафіксовано влучання в одному з районів міста.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні міського голови Ігоря Терехова у Телеграмі.
Влучання в Основʼянському районі
"Попередньо маємо приліт ворожого БПЛА в Основʼянському районі. Деталі уточнюємо", – зазначив мер Харкова.
У наступних дописах Ігор Терехов повідомив про ще два влучання безпілотників у місті. Наразі відомостей про постраждалих або масштаб руйнувань не надходило.
"Третій приліт ворожого безпілотника по Харкову", - додав він.
Міська влада закликає мешканців залишатися обережними та дотримуватися сигналів повітряної тривоги.
Атака безпілотників
Ввечері четверга, 4 грудня, ми писали про атаку безпілотників на територію України. Серед регіонів, куди летять ворожі дрони є і Харківська область.
До відбою сигналу повітряної тривоги залишайтеся у безпечних місцях!
- Також ми повідомляли, що СБУ викрила агентку РФ, яка коригувала ворожі удари по Краматорську на Донеччині.
Будь ласка, зачекайте...
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