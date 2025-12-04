Харьков атаковали вражеские беспилотники: зафиксировано попадание

Россия атаковала Харьков беспилотниками, зафиксировано попадание в одном из районов города.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении городского головы Игоря Терехова в телеграме.

Попадание в Основянском районе

"Предварительно, имеем прилет вражеского БПЛА в Основянском районе. Детали уточняем", – отметил мэр Харькова.

В последующих сообщениях Игорь Терехов сообщил о еще двух попаданиях беспилотников в городе. На данный момент сведений о пострадавших или масштабах разрушений не поступало.

"Третий прилет вражеского беспилотника по Харькову", – добавил он.

Городские власти призывают жителей быть осторожными и соблюдать сигналы воздушной тревоги.

Атака беспилотников

Вечером четверга, 4 декабря, мы писали об атаке беспилотников на территорию Украины. Среди регионов, куда летят вражеские дроны, есть и Харьковская область.

До отбоя сигнала воздушной тревоги оставайтесь в безопасных местах!

