Ракетный удар по Кривому Рогу: шесть пострадавших. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Кривом Роге до шести возросло количество раненых после российской атаки.

Об этом в телеграмме написал председатель Совета обороны города Александр Вилкул, сообщает Цензор.НЕТ.

Пострадавшие и состояние здоровья

По словам Вилкула, среди пострадавших — 3-летняя девочка, 28-летняя и 78-летняя женщины, 87-летняя женщина, а также 57- и 72-летние мужчины. Трое человек госпитализированы в состоянии средней тяжести, 78-летняя женщина находится в легком состоянии. Девочка и молодая женщина будут лечиться амбулаторно. Вилкул подчеркнул: "Самое главное — без потерь".







Повреждения инфраструктуры и помощь пострадавшим

Повреждены 15 многоэтажек, из них две сильно, 29 домов частного сектора, школа, газопровод, магазины, гаражи и автомобили. Временно прекращена подача газа на 29 домов, ремонтные работы продолжаются, и восстановить газ планируют до конца дня завтра.

"Все службы работают на месте, а штаб помощи функционирует в круглосуточном режиме. Людям выдают все необходимые материалы", - сообщил Вилкул.

Штаб помощи и аварийные службы продолжают работать, обеспечивая пострадавших всем необходимым и восстанавливая поврежденную инфраструктуру.

Ранее мы писали, что в результате ракетного удара российских войск по Кривому Рогу известно о трех пострадавших, среди которых ребенок.

Также сообщалось, что россияне попали в административное здание Кривого Рога баллистикой, предварительно, ракетой "Искандер-М".

