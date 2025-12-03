Россия нанесла удар по Харькову: подробности от ОВА
Вечером среды, 3 декабря, Россия обстреляла Харьков.
Как сообщил начальник ОВА Олег Синегубов, оккупанты нанесли удар, по предварительной информации, ракетой по Слободскому району, информирует Цензор.НЕТ.
"На данный момент информация о пострадавших не поступала. Детали выясняются", - написал Синегубов в своем телеграм-канале.
Также он предупредил, что угроза ударов сохраняется.
Удар РФ баллистикой по Кривому Рогу
Ранее Россия атаковала Кривой Рог. Попали в административное здание баллистикой, предварительно - "Искандер-М". Вследствие обстрела известно о трех пострадавших, среди которых ребенок.
Состояние пострадавших
Отмечается, что ребенок будет лечиться амбулаторно. Как и 28-летняя женщина. 87-летняя раненая госпитализирована в состоянии средней тяжести.
