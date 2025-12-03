Россия нанесла удар по Харькову: подробности от ОВА

Вечером среды, 3 декабря, Россия обстреляла Харьков.

Как сообщил начальник ОВА Олег Синегубов, оккупанты нанесли удар, по предварительной информации, ракетой по Слободскому району, информирует Цензор.НЕТ.

"На данный момент информация о пострадавших не поступала. Детали выясняются", - написал Синегубов в своем телеграм-канале.

Также он предупредил, что угроза ударов сохраняется.

Удар РФ баллистикой по Кривому Рогу

Ранее Россия атаковала Кривой Рог. Попали в административное здание баллистикой, предварительно - "Искандер-М". Вследствие обстрела известно о трех пострадавших, среди которых ребенок.

Состояние пострадавших

Отмечается, что ребенок будет лечиться амбулаторно. Как и 28-летняя женщина. 87-летняя раненая госпитализирована в состоянии средней тяжести.

