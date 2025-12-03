Росія завдала удару по Харкову: подробиці від ОВА
Увечері середи, 3 грудня, Росія обстріляла Харків.
Як повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов, окупанти завдали удару, за попередньою інформацією, ракетою по Слобідському району,Харків , ракетний удар 3 грудня інформує Цензор.НЕТ.
"На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила. Деталі зʼясовуються", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.
Також він попередив, що загроза ударів зберігається.
Удар РФ балістикою по Кривому Рогу
Раніше Росія атакувала Кривий Ріг. Влучили в адміністративну будівлю балістикою, попередньо - "Іскандер-М". Унаслідок обстрілу відомо про трьох постраждалих, серед яких дитина.
Стан постраждалих
Зазначається, що дитина лікуватиметься амбулаторно. Як і 28-річна жінка. 87-річна поранена госпіталізована в стані середньої тяжкості.
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Борис Дородный #516688
показати весь коментар03.12.2025 23:37 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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