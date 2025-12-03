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Новини Обстріли Харківщини Ракетна атака
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Росія завдала удару по Харкову: подробиці від ОВА

Харків , ракетний удар 3 грудня

Увечері середи, 3 грудня, Росія обстріляла Харків.

Як повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов, окупанти завдали удару, за попередньою інформацією, ракетою по Слобідському району,Харків , ракетний удар 3 грудня інформує Цензор.НЕТ.

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"На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила. Деталі зʼясовуються", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Також він попередив, що загроза ударів зберігається.

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Удар РФ балістикою по Кривому Рогу

Раніше Росія атакувала Кривий Ріг.  Влучили в адміністративну будівлю балістикою, попередньо - "Іскандер-М". Унаслідок обстрілу відомо про трьох постраждалих, серед яких дитина. 

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Стан постраждалих

Зазначається, що дитина лікуватиметься амбулаторно. Як і 28-річна жінка. 87-річна поранена госпіталізована в стані середньої тяжкості.

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Автор: 

обстріл (34491) ракети (4451) Харків (6144) атака (1645) Харківська область (2842) Харківський район (947)
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Очень сильно взрыв прозвучал . Дом 5- этажный, очень тряхнуло, как снизу, от грунта. Пока полной инфы нет. Вроде Искандер.
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03.12.2025 23:37 Відповісти
 
 