Росія завдала удару по Харкову: подробиці від ОВА

Увечері середи, 3 грудня, Росія обстріляла Харків.

Як повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов, окупанти завдали удару, за попередньою інформацією, ракетою по Слобідському району,Харків , ракетний удар 3 грудня інформує Цензор.НЕТ.

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"На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила. Деталі зʼясовуються", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Також він попередив, що загроза ударів зберігається.

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Удар РФ балістикою по Кривому Рогу

Раніше Росія атакувала Кривий Ріг. Влучили в адміністративну будівлю балістикою, попередньо - "Іскандер-М". Унаслідок обстрілу відомо про трьох постраждалих, серед яких дитина.

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Стан постраждалих

Зазначається, що дитина лікуватиметься амбулаторно. Як і 28-річна жінка. 87-річна поранена госпіталізована в стані середньої тяжкості.

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