Ракетний удар по Кривому Рогу: шестеро постраждалих. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Кривому Розі до шести зросла кількість поранених після російської атаки.
Про це у телеграмі написав голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, повідомляє Цензор.НЕТ.
Постраждалі та стан здоров’я
За словами Вілкула, серед постраждалих — 3-річна дівчинка, 28-річна та 78-річна жінки, 87-річна жінка, а також 57- та 72-річні чоловіки. Трьох осіб госпіталізовано у стані середньої тяжкості, 78-річна жінка перебуває у легкому стані. Дівчинка та молода жінка лікуватимуться амбулаторно. Вілкул наголосив: "Найголовніше — без втрат".
Пошкодження інфраструктури та допомога постраждалим
Пошкоджено 15 багатоповерхівок, з них дві сильно, 29 будинків приватного сектору, школу, газопровід, магазини, гаражі та автомобілі. Тимчасово припинено подачу газу на 29 будинків, ремонтні роботи тривають, і відновити газ планують до кінця дня завтра.
"Усі служби працюють на місці, а штаб допомоги функціонує у цілодобовому режимі. Людям видають усі необхідні матеріали", — повідомив Вілкул.
Штаб допомоги та аварійні служби продовжують працювати, забезпечуючи постраждалих всім необхідним та відновлюючи пошкоджену інфраструктуру.
- Раніше ми писали, що унаслідок ракетного удару російських військ по Кривому Рогу відомо про трьох постраждалих, серед яких дитина.
- Також повідомляли, що росіяни влучили в адміністративну будівлю Кривого Рогу балістикою, попередньо ракетою "Іскандер-М".
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