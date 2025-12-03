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Новини Ракетна атака на Кривий Ріг Вибухи у Кривому Розі
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Ракетний удар по Кривому Рогу: шестеро постраждалих. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Кривий Ріг, атака 3 грудня

У Кривому Розі до шести зросла кількість поранених після російської атаки

Про це у телеграмі написав голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Постраждалі та стан здоров’я

За словами Вілкула, серед постраждалих — 3-річна дівчинка, 28-річна та 78-річна жінки, 87-річна жінка, а також 57- та 72-річні чоловіки. Трьох осіб госпіталізовано у стані середньої тяжкості, 78-річна жінка перебуває у легкому стані. Дівчинка та молода жінка лікуватимуться амбулаторно. Вілкул наголосив: "Найголовніше — без втрат".

Кривий Ріг, атака 3 грудня

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Пошкодження інфраструктури та допомога постраждалим

Пошкоджено 15 багатоповерхівок, з них дві сильно, 29 будинків приватного сектору, школу, газопровід, магазини, гаражі та автомобілі. Тимчасово припинено подачу газу на 29 будинків, ремонтні роботи тривають, і відновити газ планують до кінця дня завтра.

"Усі служби працюють на місці, а штаб допомоги функціонує у цілодобовому режимі. Людям видають усі необхідні матеріали", — повідомив Вілкул.

Кривий Ріг, атака 3 грудня

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Штаб допомоги та аварійні служби продовжують працювати, забезпечуючи постраждалих всім необхідним та відновлюючи пошкоджену інфраструктуру.

Кривий Ріг, атака 3 грудня

  • Раніше ми писали, що унаслідок ракетного удару російських військ по Кривому Рогу відомо про трьох постраждалих, серед яких дитина.
  • Також повідомляли, що росіяни влучили в адміністративну будівлю Кривого Рогу балістикою, попередньо ракетою "Іскандер-М".

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Автор: 

Кривий Ріг (1511) обстріл (34547) ракети (4451) атака (1645) Дніпропетровська область (5137) Криворізький район (405)
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тошоце у відповідь нельзя влупити по багатоповерхівкам Орла чи Ростова ?
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03.12.2025 22:37 Відповісти
Нєльзя! Там мірниє люді!
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03.12.2025 22:40 Відповісти
хто це вілкул
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03.12.2025 23:31 Відповісти
Це як у Харкові був гєпа, тільки Кривий Ріг едішн.
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03.12.2025 23:53 Відповісти
 
 