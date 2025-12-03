Ракетний удар по Кривому Рогу: шестеро постраждалих. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Кривому Розі до шести зросла кількість поранених після російської атаки.

Про це у телеграмі написав голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Постраждалі та стан здоров’я

За словами Вілкула, серед постраждалих — 3-річна дівчинка, 28-річна та 78-річна жінки, 87-річна жінка, а також 57- та 72-річні чоловіки. Трьох осіб госпіталізовано у стані середньої тяжкості, 78-річна жінка перебуває у легкому стані. Дівчинка та молода жінка лікуватимуться амбулаторно. Вілкул наголосив: "Найголовніше — без втрат".







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Пошкодження інфраструктури та допомога постраждалим

Пошкоджено 15 багатоповерхівок, з них дві сильно, 29 будинків приватного сектору, школу, газопровід, магазини, гаражі та автомобілі. Тимчасово припинено подачу газу на 29 будинків, ремонтні роботи тривають, і відновити газ планують до кінця дня завтра.

"Усі служби працюють на місці, а штаб допомоги функціонує у цілодобовому режимі. Людям видають усі необхідні матеріали", — повідомив Вілкул.

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Штаб допомоги та аварійні служби продовжують працювати, забезпечуючи постраждалих всім необхідним та відновлюючи пошкоджену інфраструктуру.

Раніше ми писали, що унаслідок ракетного удару російських військ по Кривому Рогу відомо про трьох постраждалих, серед яких дитина.

Також повідомляли, що росіяни влучили в адміністративну будівлю Кривого Рогу балістикою, попередньо ракетою "Іскандер-М".

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