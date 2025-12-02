Харківщина під атакою БпЛА: пожежі в Печенігах та Полковій Микитівці. ФОТОрепортаж
Ввечері 1 грудня російські загарбники атакували Харківщину безпілотниками. Під ударом опинилися два райони.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.
У селищі Печеніги Чугуївського району внаслідок атаки БпЛА спалахнули житлові будинки та господарчі споруди. Жінка дістала гостру стресову реакцію.
Російські дрони влучили у продовольчий магазин у селі Полкова Микитівка Богодухівського району, виникла пожежа.
Наслідки ворожих атак
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Володимир Омельянов
показати весь коментар02.12.2025 09:11 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
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