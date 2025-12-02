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Новини Фото Атака безпілотників на Харківщину
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Харківщина під атакою БпЛА: пожежі в Печенігах та Полковій Микитівці. ФОТОрепортаж

Ввечері 1 грудня російські загарбники атакували Харківщину безпілотниками. Під ударом опинилися два райони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

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У селищі Печеніги Чугуївського району внаслідок атаки БпЛА спалахнули житлові будинки та господарчі споруди. Жінка дістала гостру стресову реакцію.

Російські дрони влучили у продовольчий магазин у селі Полкова Микитівка Богодухівського району, виникла пожежа.

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Наслідки ворожих атак

Російські дрони атакували Харківщину: постраждала жінка, пожежі у двох районах
Російські дрони атакували Харківщину: постраждала жінка, пожежі у двох районах
Російські дрони атакували Харківщину: постраждала жінка, пожежі у двох районах
Російські дрони атакували Харківщину: постраждала жінка, пожежі у двох районах

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Автор: 

обстріл (34484) Харківська область (2834) Богодухівський район (172) Чугуївський район (402) Полкова Микитівка (1) Печеніги (16)
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Це вже яким треба виродком бути, щоб свідомо воювати з мирним населенням ,це рашиська орда ,це нациське терористичне утворення яке живе ментально в середньовіччі ,самі жити не вміють і іншим не дають ,путін варвар коли ти вже нарешті здохнеш ,разом з огидним "русским миром" ?
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02.12.2025 09:11 Відповісти
 
 