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Новости Фото Атака беспилотников на Харьковщину
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Харьковская область под атакой БПЛА: пожары в Печениках и Полковой Микитовке. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вечером 1 декабря российские захватчики атаковали Харьковскую область беспилотниками. Под ударом оказались два района.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

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В поселке Печенеги Чугуевского района в результате атаки БПЛА загорелись жилые дома и хозяйственные постройки. Женщина получила острую стрессовую реакцию.

Российские дроны попали в продовольственный магазин в селе Полковая Никитовка Богодуховского района, возник пожар.

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Последствия вражеских атак

Российские дроны атаковали Харьковскую область: пострадала женщина, пожары в двух районах
Российские дроны атаковали Харьковскую область: пострадала женщина, пожары в двух районах
Российские дроны атаковали Харьковскую область: пострадала женщина, пожары в двух районах
Российские дроны атаковали Харьковскую область: пострадала женщина, пожары в двух районах

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Под ударами РФ 9 населенных пунктов Харьковской области: четверо пострадавших, есть повреждения. ФОТО

Автор: 

обстрел (33131) Харьковская область (2782) Богодуховский район (173) Чугуевский район (397) Полковая Никитовка (1) Печенеги (16)
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Це вже яким треба виродком бути, щоб свідомо воювати з мирним населенням ,це рашиська орда ,це нациське терористичне утворення яке живе ментально в середньовіччі ,самі жити не вміють і іншим не дають ,путін варвар коли ти вже нарешті здохнеш ,разом з огидним "русским миром" ?
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02.12.2025 09:11 Ответить
 
 