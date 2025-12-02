Харьковская область под атакой БПЛА: пожары в Печениках и Полковой Микитовке. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вечером 1 декабря российские захватчики атаковали Харьковскую область беспилотниками. Под ударом оказались два района.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

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В поселке Печенеги Чугуевского района в результате атаки БПЛА загорелись жилые дома и хозяйственные постройки. Женщина получила острую стрессовую реакцию.

Российские дроны попали в продовольственный магазин в селе Полковая Никитовка Богодуховского района, возник пожар.

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Последствия вражеских атак









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