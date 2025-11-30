Вражеские дроны атаковали с.Плоское в Харьковской области: ранен мужчина, горел дом. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате вражеской дронной атаки в Харьковской области произошли пожары, пострадал 52-летний мужчина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

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Пострадало с.Плоское

Как отмечается, сегодня ночью российские войска атаковали ударными беспилотниками село Плоское Великобурлукской громады Купянского района.

Два БПЛА попали в частный сектор, из-за чего вспыхнули пожары. Горел жилой дом и хозяйственная постройка.









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К ликвидации последствий вражеской атаки были привлечены 15 спасателей и 4 единицы техники ГСЧС, в том числе медицинский расчет и офицер-спасатель громады.

Более подробная информация на данный момент отсутствует.

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