Вражеские дроны атаковали с.Плоское в Харьковской области: ранен мужчина, горел дом. ФОТОРЕПОРТАЖ
В результате вражеской дронной атаки в Харьковской области произошли пожары, пострадал 52-летний мужчина.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Пострадало с.Плоское
Как отмечается, сегодня ночью российские войска атаковали ударными беспилотниками село Плоское Великобурлукской громады Купянского района.
Два БПЛА попали в частный сектор, из-за чего вспыхнули пожары. Горел жилой дом и хозяйственная постройка.
К ликвидации последствий вражеской атаки были привлечены 15 спасателей и 4 единицы техники ГСЧС, в том числе медицинский расчет и офицер-спасатель громады.
Более подробная информация на данный момент отсутствует.
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