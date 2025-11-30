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Новини Фото Атака безпілотників на Харківщину
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Ворожі дрони атакували с.Плоске на Харківщині: поранено чоловіка, горів будинок. ФОТОрепортаж

Внаслідок ворожої дронової атаки на Харківщині сталися пожежі, постраждав 52-річний чоловік.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

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Постраждало с.Плоске

Як зазначається, сьогодні вночі російські війська атакували ударними безпілотниками село Плоске Великобурлуцької громади Куп'янського району.

Два БпЛА влучили в приватний сектор, через що спалахнули пожежі. Горів житловий будинок та господарча споруда.

Харківщина обстріл
Харківщина обстріл
Харківщина обстріл
Харківщина обстріл

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доба на Харківщині: ворог бив по Харкову та 5 населених пунктах, є загиблі. Зранку атакував Близнюківську громаду. ФОТО

До ліквідації наслідків ворожої атаки залучались 15 рятувальників та 4 одиниці техніки ДСНС, в тому числі медичний розрахунок та офіцер-рятувальник громади.

Більше інформації на цю хвилину не відомо.

Також дивіться: Росіяни атакували цивільних на Харківщині: Троє загиблих та двоє поранених. ФОТОрепортаж (оновлено)

Автор: 

Харківська область (2831) Куп’янський район (752) Плоске (1)
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