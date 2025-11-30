Ворожі дрони атакували с.Плоске на Харківщині: поранено чоловіка, горів будинок. ФОТОрепортаж

Внаслідок ворожої дронової атаки на Харківщині сталися пожежі, постраждав 52-річний чоловік.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

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Постраждало с.Плоске

Як зазначається, сьогодні вночі російські війська атакували ударними безпілотниками село Плоске Великобурлуцької громади Куп'янського району.

Два БпЛА влучили в приватний сектор, через що спалахнули пожежі. Горів житловий будинок та господарча споруда.









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До ліквідації наслідків ворожої атаки залучались 15 рятувальників та 4 одиниці техніки ДСНС, в тому числі медичний розрахунок та офіцер-рятувальник громади.

Більше інформації на цю хвилину не відомо.

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