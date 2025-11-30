Ворожі дрони атакували с.Плоске на Харківщині: поранено чоловіка, горів будинок. ФОТОрепортаж
Внаслідок ворожої дронової атаки на Харківщині сталися пожежі, постраждав 52-річний чоловік.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Постраждало с.Плоске
Як зазначається, сьогодні вночі російські війська атакували ударними безпілотниками село Плоске Великобурлуцької громади Куп'янського району.
Два БпЛА влучили в приватний сектор, через що спалахнули пожежі. Горів житловий будинок та господарча споруда.
До ліквідації наслідків ворожої атаки залучались 15 рятувальників та 4 одиниці техніки ДСНС, в тому числі медичний розрахунок та офіцер-рятувальник громади.
Більше інформації на цю хвилину не відомо.
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