Под ударами РФ 9 населенных пунктов Харьковщины: четверо пострадавших, есть повреждения. ФОТО
За прошедшие сутки, 30 ноября 2025 года, вражеским ударам подверглись 9 населенных пунктов Харьковской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
Есть пострадавшие
Как отмечается, в результате обстрелов пострадали четыре человека.
- В сел. Казачья Лопань Дергачевской громады пострадали 36-летний и 39-летний мужчины; в с. Мартовое Печенежской общины пострадали 47-летняя и 74-летняя женщины.
- Также медики оказали помощь 38-летнему мужчине, который получил травмы в результате взрыва неизвестного предмета в г. Купянск 26 октября.
Чем били оккупанты?
По данным ОВА, враг активно применял по Харьковской области различные виды вооружения:
- 3 КАБ;
- 6 БПЛА типа "Герань-2";
- 4 fpv-дрона;
- 5 БПЛА (тип устанавливается).
Последствия
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Богодуховском районе повреждены 5 многоквартирных домов, энергосети (с. Одноробівка), 2 частных дома, электросети (с. Константиновка), 2 автомобиля (пгт Золочев), 2 частных дома, хозяйственные постройки, электросети, 2 автомобиля (с. Клинова-Новоселовка);
- в Харьковском районе поврежден автомобиль (пгт. Казачья Лопань);
- в Чугуевском районе повреждены 2 частных дома (с. Мартово), складское помещение (пгт. Печенеги).
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль