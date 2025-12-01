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Новости Фото Атака беспилотников на Харьковщину
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Под ударами РФ 9 населенных пунктов Харьковщины: четверо пострадавших, есть повреждения. ФОТО

За прошедшие сутки, 30 ноября 2025 года, вражеским ударам подверглись 9 населенных пунктов Харьковской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

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Есть пострадавшие

Как отмечается, в результате обстрелов пострадали четыре человека.

  • В сел. Казачья Лопань Дергачевской громады пострадали 36-летний и 39-летний мужчины; в с. Мартовое Печенежской общины пострадали 47-летняя и 74-летняя женщины.
  • Также медики оказали помощь 38-летнему мужчине, который получил травмы в результате взрыва неизвестного предмета в г. Купянск 26 октября.

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Чем били оккупанты?

По данным ОВА, враг активно применял по Харьковской области различные виды вооружения:

  • 3 КАБ;
  • 6 БПЛА типа "Герань-2";
  • 4 fpv-дрона;
  • 5 БПЛА (тип устанавливается).

Последствия

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

  • в Богодуховском районе повреждены 5 многоквартирных домов, энергосети (с. Одноробівка), 2 частных дома, электросети (с. Константиновка), 2 автомобиля (пгт Золочев), 2 частных дома, хозяйственные постройки, электросети, 2 автомобиля (с. Клинова-Новоселовка);
  • в Харьковском районе поврежден автомобиль (пгт. Казачья Лопань);
  • в Чугуевском районе повреждены 2 частных дома (с. Мартово), складское помещение (пгт. Печенеги).

Харьковская область после обстрела
Харьковская область после обстрела
Харьковская область после обстрела

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Автор: 

Харьковская область (2781) Купянский район (753) Харьковский район (921) Купянск (997) Казачья Лопань (37)
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