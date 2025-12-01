Під ударами РФ 9 населених пунктів Харківщини: четверо постраждалих, є пошкодження. ФОТО
Упродовж минулої доби, 30 листопада 2025 року, ворожих ударів зазнали 9 населених пунктів Харківської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Є постраждалі
Як зазначається, внаслідок обстрілів постраждали четверо людей.
- У сел. Козача Лопань Дергачівської громади постраждали 36-річний і 39-річний чоловіки; у с. Мартове Печенізької громади постраждали 47-річна і 74-річна жінки.
- Також медики надали допомогу 38-річному чоловіку, який зазнав травм внаслідок вибуху невідомого предмету в м. Куп’янськ 26 жовтня.
Чим били окупанти?
За даними ОВА, ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 3 КАБ;
- 6 БпЛА типу "Герань-2";
- 4 fpv-дрони;
- 5 БпЛА (тип встановлюється).
Наслідки
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у Богодухівському районі пошкоджено 5 багатоквартирних будинків, енергомережі (с. Одноробівка), 2 приватні будинки, електромережі (с. Костянтинівка), 2 автомобілі (сел. Золочів), 2 приватні будинки, господарчі споруди, електромережі, 2 автомобілі (с. Клинова-Новоселівка);
- у Харківському районі пошкоджено автомобіль (сел. Козача Лопань);
- у Чугуївському районі пошкоджено 2 приватні будинки (с. Мартове), складське приміщення (сел. Печеніги).
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