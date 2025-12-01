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Новини Фото Атака безпілотників на Харківщину
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Під ударами РФ 9 населених пунктів Харківщини: четверо постраждалих, є пошкодження. ФОТО

Упродовж минулої доби, 30 листопада 2025 року, ворожих ударів зазнали 9 населених пунктів Харківської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

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Є постраждалі

Як зазначається, внаслідок обстрілів постраждали четверо людей.

  • У сел. Козача Лопань Дергачівської громади постраждали 36-річний і 39-річний чоловіки; у с. Мартове Печенізької громади постраждали 47-річна і 74-річна жінки.
  • Також медики надали допомогу 38-річному чоловіку, який зазнав травм внаслідок вибуху невідомого предмету в м. Куп’янськ 26 жовтня.

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Чим били окупанти?

За даними ОВА, ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

  • 3 КАБ;
  • 6 БпЛА типу "Герань-2";
  • 4 fpv-дрони;
  • 5 БпЛА (тип встановлюється).

Наслідки

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Богодухівському районі пошкоджено 5 багатоквартирних будинків, енергомережі (с. Одноробівка), 2 приватні будинки, електромережі (с. Костянтинівка), 2 автомобілі (сел. Золочів), 2 приватні будинки, господарчі споруди, електромережі, 2 автомобілі (с. Клинова-Новоселівка);
  • у Харківському районі пошкоджено автомобіль (сел. Козача Лопань);
  • у Чугуївському районі пошкоджено 2 приватні будинки (с. Мартове), складське приміщення (сел. Печеніги).

Харківщина після обстрілу
Харківщина після обстрілу
Харківщина після обстрілу

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Автор: 

Харківська область (2832) Куп’янський район (752) Харківський район (938) Куп’янськ (1121) Козача Лопань (37)
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