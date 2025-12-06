Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 179 790 человек (+1 180 за сутки), 11 398 танков, 34 874 артсистемы, 23 688 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 179 790 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Ликвидация российской армии

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 6.12.25 ориентировочно составляют:

личного состава – около 1 179 790 (+1 180) человек

танков – 11 398 (+2) ед.

боевых бронированных машин – 23 688 (+2) ед.

артиллерийских систем – 34 874 (+31) ед.

РСЗО – 1 560 (+2) ед.

средства ПВО – 1 253 (+0) ед.

самолетов – 431 (+0) ед.

вертолетов – 347 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 87 387 (+487) ед.

крылатые ракеты – 4 024 (+0) ед.

корабли / катера – 28 (+0) ед.

подводные лодки – 1 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 69 037 (+130) ед.

специальная техника – 4 015 (+1) ед.

Высокие потери техники РФ: тактический успех ВСУ

Вооруженные Силы Украины уничтожили десятки тысяч единиц российской техники — танков, бронированных машин, артиллерии, беспилотников и авиации. Это значительно уменьшило наступательный потенциал РФ и осложнило ее логистику на фронте.

Высокую эффективность обеспечило применение современного западного оружия (HIMARS, M777, NASAMS) и беспилотников, что повысило точность ударов и уменьшило собственные потери.

Контратаки и мобильная тактика ВСУ позволяют уничтожать технику противника на передовой, блокируя его продвижение. Высокие потери техники и живой силы негативно влияют на мораль и организацию российских подразделений. РФ вынуждена перебрасывать резервы, часто менее боеспособные или устаревшие, что повышает риски для них.

Украина укрепила обороноспособность и контролирует ключевые направления фронта. Уничтожение техники РФ является не только тактическим успехом, но и фактором, существенно влияющим на долгосрочные боевые возможности врага.

