Цензор.НЕТ
Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 179 790 человек (+1 180 за сутки), 11 398 танков, 34 874 артсистемы, 23 688 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 179 790 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Цензор.НЕТ

Ликвидация российской армии

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 6.12.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 179 790 (+1 180) человек 
  • танков – 11 398 (+2) ед.
  • боевых бронированных машин – 23 688 (+2) ед.
  • артиллерийских систем – 34 874 (+31) ед.
  • РСЗО – 1 560 (+2) ед.
  • средства ПВО – 1 253 (+0) ед.
  • самолетов – 431 (+0) ед.
  • вертолетов – 347 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 87 387 (+487) ед.

  • крылатые ракеты – 4 024 (+0) ед.
  • корабли / катера – 28 (+0) ед.
  • подводные лодки – 1 (+0) ед.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 69 037 (+130) ед.
  • специальная техника – 4 015 (+1) ед.

инфографика

Высокие потери техники РФ: тактический успех ВСУ

Вооруженные Силы Украины уничтожили десятки тысяч единиц российской техники — танков, бронированных машин, артиллерии, беспилотников и авиации. Это значительно уменьшило наступательный потенциал РФ и осложнило ее логистику на фронте.

Высокую эффективность обеспечило применение современного западного оружия (HIMARS, M777, NASAMS) и беспилотников, что повысило точность ударов и уменьшило собственные потери.

Контратаки и мобильная тактика ВСУ позволяют уничтожать технику противника на передовой, блокируя его продвижение. Высокие потери техники и живой силы негативно влияют на мораль и организацию российских подразделений. РФ вынуждена перебрасывать резервы, часто менее боеспособные или устаревшие, что повышает риски для них.

Украина укрепила обороноспособность и контролирует ключевые направления фронта. Уничтожение техники РФ является не только тактическим успехом, но и фактором, существенно влияющим на долгосрочные боевые возможности врага.

Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
06.12.2025 08:30 Ответить
З Днем ЗСУ та днем Миколая Вас, українці!
Слава Україні!
Слава ЗСУ!
06.12.2025 08:32 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
06.12.2025 08:42 Ответить
06.12.2025 08:50 Ответить
 
 