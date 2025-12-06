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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 179 790 осіб (+1 180 за добу), 11 398 танків, 34 874 артсистеми, 23 688 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 179 790 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

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Ліквідація російської армії

Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 6.12.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 1 179 790 (+1 180) осіб 
  • танків – 11 398 (+2) од.
  • бойових броньованих машин – 23 688 (+2) од.
  • артилерійських систем – 34 874 (+31) од.
  • РСЗВ – 1 560 (+2) од.
  • засоби ППО – 1 253 (+0) од.
  • літаків – 431 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 87 387 (+487) од.

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  • крилаті ракети  – 4 024 (+0) од.
  • кораблі / катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 1 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 69 037 (+130) од.
  • спеціальна техніка  – 4 015 (+1) од.

інфографіка

Високі втрати техніки РФ: тактичний успіх ЗСУ

Збройні Сили України знищили десятки тисяч одиниць російської техніки — танків, броньованих машин, артилерії, безпілотників і авіації. Це значно зменшило наступальний потенціал РФ та ускладнило її логістику на фронті.

Високу ефективність забезпечило застосування сучасної західної зброї (HIMARS, M777, NASAMS) та безпілотників, що підвищило точність ударів і зменшило власні втрати.

Контратаки та мобільна тактика ЗСУ дозволяють знищувати техніку противника на передовій, блокуючи його просування. Високі втрати техніки та живої сили негативно впливають на мораль та організацію російських підрозділів. РФ змушена перекидати резерви, часто менш боєздатні або застарілі, що підвищує ризики для них.

Україна зміцнила обороноздатність та контролює ключові напрямки фронту. Знищення техніки РФ є не лише тактичним успіхом, а й фактором, що істотно впливає на довгострокові бойові можливості ворога.

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Автор: 

армія рф (21315) Генштаб ЗС (8513) танк (2191) знищення (10382)
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Топ коментарі
+19
З Днем ЗСУ та днем Миколая Вас, українці!
Слава Україні!
Слава ЗСУ!
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06.12.2025 08:32 Відповісти
+19
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06.12.2025 08:50 Відповісти
+14
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
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06.12.2025 08:30 Відповісти

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