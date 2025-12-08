За сутки на фронте 165 боестолкновений. Самым горячим остается Покровское направление, - Генштаб. КАРТА
Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 164 боевых столкновения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в утреннем сводке Генштаба ВСУ.
Удары по Украине
Вчера противник нанес два ракетных и 67 авиационных ударов, применил шесть ракет и сбросил 182 управляемые авиабомбы. Кроме этого, осуществил 4180 обстрелов, в том числе 85 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6568 дронов-камикадзе.
Авиационным ударам подверглись, в частности, районы населенных пунктов:
- Юрьево Сумской области;
- Подолы Харьковской области;
- Орехов Запорожской области.
Боевые действия
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник нанес шесть авиационных ударов, в общей сложности сбросил 17 управляемых авиабомб и осуществил 168 обстрелов, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили четыре атаки противника в районе Волчанска.
На Купянском направлении вчера произошло две атаки захватчиков. Наши защитники отбили штурмовые действия противника в сторону Песчаного.
На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Среднее, Дерилово, Заречное, Мирное и в направлениях Александровки, Ставков, Торского.
На Славянском направлении Силы обороны отразили шесть атак противника вблизи Ямполя, Дроновки и Серебрянки.
На Краматорском направлении произошло одно боевое столкновение в районе Часова Яра.
На Константиновском направлении враг осуществил 18 атак в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Щербиновка, Клебан-Бык, Яблоновка и в сторону населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Русин Яр, Новопавловка, Софиевка.
На Покровском направлении наши защитники остановили 53 штурмовых действия агрессора в направлениях Нового Шахово, Нового Донбасса, Белицкого, Родинского, Червоного Лимана, Покровска, Гришино, Мирнограда, Молодецкого, Новопавловки и в районах населенных пунктов Шахово, Новоэкономическое, Зверево, Котлино, Удачное, Дачное, Филия.
На Александровском направлении противник вчера совершил 14 атак в районах населенных пунктов Ялта, Сосновка, Вербовое, Вороное, Злагода, Красногорское, Привольное, Сладкое и в сторону Вишневого.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили 20 атак россиян в районе населенных пунктов Рыбное, Радостное, Варваровка, Доброполье, Зеленое, Гуляйполе.
На Ореховском направлении враг предпринял две попытки прорвать оборону наших защитников в направлении Новоандреевки и Приморского.
На Приднепровском направлении противник один раз безуспешно пытался прорвать оборону наших защитников в районе Антоновского моста.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Удары по врагу
За прошедшие сутки авиация Сил обороны поразила пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
В целом за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 810 человек. Также украинские воины обезвредили два танка, боевую бронированную машину, 10 артиллерийских систем, 530 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, четыре ракеты, 47 единиц автомобильной техники и три единицы специальной техники оккупантов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
На Лиманському напрямку між Лиманом та Ямполем російські війська просунулися у лісовому масиві (Святі гори). Противник штурмує у напрямку східної околиці Лимана, у районі Ямполя та у напрямку Діброви."