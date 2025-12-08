РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9477 посетителей онлайн
Новости Боевые действия на Покровском направлении Бои на Гуляйпольском направлении
199 1

За сутки на фронте 165 боестолкновений. Самым горячим остается Покровское направление, - Генштаб. КАРТА

Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 164 боевых столкновения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в утреннем сводке Генштаба ВСУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Удары по Украине

Вчера противник нанес два ракетных и 67 авиационных ударов, применил шесть ракет и сбросил 182 управляемые авиабомбы. Кроме этого, осуществил 4180 обстрелов, в том числе 85 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6568 дронов-камикадзе.

Авиационным ударам подверглись, в частности, районы населенных пунктов:

  • Юрьево Сумской области;
  • Подолы Харьковской области;
  • Орехов Запорожской области.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник нанес шесть авиационных ударов, в общей сложности сбросил 17 управляемых авиабомб и осуществил 168 обстрелов, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.

Ситуация на фронте на утро 8 декабря

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили четыре атаки противника в районе Волчанска.

Ситуация на фронте на утро 8 декабря

На Купянском направлении вчера произошло две атаки захватчиков. Наши защитники отбили штурмовые действия противника в сторону Песчаного.

Ситуация на фронте на утро 8 декабря

На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Среднее, Дерилово, Заречное, Мирное и в направлениях Александровки, Ставков, Торского.

Ситуация на фронте на утро 8 декабря

На Славянском направлении Силы обороны отразили шесть атак противника вблизи Ямполя, Дроновки и Серебрянки.

Ситуация на фронте на утро 8 декабря

На Краматорском направлении произошло одно боевое столкновение в районе Часова Яра.

Ситуация на фронте на утро 8 декабря

На Константиновском направлении враг осуществил 18 атак в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Щербиновка, Клебан-Бык, Яблоновка и в сторону населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Русин Яр, Новопавловка, Софиевка.

Ситуация на фронте на утро 8 декабря

На Покровском направлении наши защитники остановили 53 штурмовых действия агрессора в направлениях Нового Шахово, Нового Донбасса, Белицкого, Родинского, Червоного Лимана, Покровска, Гришино, Мирнограда, Молодецкого, Новопавловки и в районах населенных пунктов Шахово, Новоэкономическое, Зверево, Котлино, Удачное, Дачное, Филия.

Ситуация на фронте на утро 8 декабря

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Воины 425-го штурмового полка ликвидировали 12 оккупантов в Покровске. ВИДЕО

На Александровском направлении противник вчера совершил 14 атак в районах населенных пунктов Ялта, Сосновка, Вербовое, Вороное, Злагода, Красногорское, Привольное, Сладкое и в сторону Вишневого.

Ситуация на фронте на утро 8 декабря

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили 20 атак россиян в районе населенных пунктов Рыбное, Радостное, Варваровка, Доброполье, Зеленое, Гуляйполе.

Ситуация на фронте на утро 8 декабря

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Силы обороны заблокировали врага на подступах к Гуляйполю, оккупантов в городе нет, - Волошин

На Ореховском направлении враг предпринял две попытки прорвать оборону наших защитников в направлении Новоандреевки и Приморского.

Ситуация на фронте на утро 8 декабря

На Приднепровском направлении противник один раз безуспешно пытался прорвать оборону наших защитников в районе Антоновского моста.

Ситуация на фронте на утро 8 декабря

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Удары по врагу

За прошедшие сутки авиация Сил обороны поразила пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

В целом за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 810 человек. Также украинские воины обезвредили два танка, боевую бронированную машину, 10 артиллерийских систем, 530 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, четыре ракеты, 47 единиц автомобильной техники и три единицы специальной техники оккупантов.

Автор: 

Генштаб ВС (7340) боевые действия (5262) война в Украине (7145)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гуляйполі розширена зона активних бойових дій у східній частині міста. Противник розпочав штурм житлової забудови вздовж вулиці Зарічанська і зайняв кілька будинків. ЗСУ під час контратаки дронами вдалося вибити російську піхоту, але накати продовжуються.

На Лиманському напрямку між Лиманом та Ямполем російські війська просунулися у лісовому масиві (Святі гори). Противник штурмує у напрямку східної околиці Лимана, у районі Ямполя та у напрямку Діброви."
показать весь комментарий
08.12.2025 08:51 Ответить
 
 