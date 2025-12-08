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Новини Бойові дії на Покровському напрямку Бої на Гуляйпільському напрямку
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За добу на фронті 165 боєзіткнення. Найгарячішим залишається Покровський напрямок, - Генштаб. КАРТА

Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 164 бойових зіткнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

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Удари по Україні

Вчора противник завдав двох ракетних та 67 авіаційних ударів, застосував шість ракет й скинув 182 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4180 обстрілів, зокрема 85 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6568 дронів-камікадзе.

Авіаційних ударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів:

  • Юрієве Сумської області;
  • Подоли Харківської області;
  • Оріхів Запорізької області.

Бойові дії

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник завдав шість авіаційних ударів, загалом скинув 17 керованих авіабомб, та здійснив 168 обстрілів, зокрема три - із реактивних систем залпового вогню.

Ситуація на фронті на ранок 8 грудня

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили чотири атаки противника в районі Вовчанська.

Ситуація на фронті на ранок 8 грудня

На Куп’янському напрямку вчора відбулося дві атаки загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника в бік Піщаного.

Ситуація на фронті на ранок 8 грудня

На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Середнє, Дерилове, Зарічне, Мирне та в напрямках Олександрівки, Ставків, Торського.

Ситуація на фронті на ранок 8 грудня

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили шість атак противника поблизу Ямполя, Дронівки та Серебрянки.

Ситуація на фронті на ранок 8 грудня

На Краматорському напрямку відбулося одне бойове зіткнення в районі Часового Яру.

Ситуація на фронті на ранок 8 грудня

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 18 атак у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка Щербинівка, Клебан-Бик, Яблунівка та в бік населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Русин Яр, Новопавлівка, Софіївка.

Ситуація на фронті на ранок 8 грудня

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 53 штурмових дії агресора в напрямках Нового Шахового, Нового Донбасу, Білицького, Родинського, Червоного Лиману, Покровська, Гришиного, Мирнограду, Молодецького, Новопавлівки та у районах населених пунктів Шахове, Новоекономічне, Звірове, Котлине, Удачне, Дачне, Філія.

Ситуація на фронті на ранок 8 грудня

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На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 14 атак у районах населених пунктів Ялта, Соснівка, Вербове, Вороне, Злагода, Красногірське, Привільне, Солодке та в бік Вишневого.

Ситуація на фронті на ранок 8 грудня

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 20 атак росіян в районі населених пунктів Рибне, Радісне, Варварівка, Добропілля, Зелене, Гуляйполе.

Ситуація на фронті на ранок 8 грудня

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На Оріхівському напрямку ворог здійснив дві спроби прорвати оборону наших захисників в напрямку Новоандріївки та Приморського.

Ситуація на фронті на ранок 8 грудня

На Придніпровському напрямку противник один раз безуспішно намагався прорвати оборону наших захисників в районі Антонівського мосту.

Ситуація на фронті на ранок 8 грудня

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Удари по ворогу

За минулу добу авіація Сил оборони уразила п’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників становлять 810 осіб. Також українські воїни знешкодили два танки, бойову броньовану машину, 10 артилерійські системи, 530 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, чотири ракети, 47 одиниць автомобільної техніки та три одиниці спеціальної техніки окупантів.

Автор: 

Генштаб ЗС (8523) бойові дії (5995) війна в Україні (8567)
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