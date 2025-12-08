Уничтожен 131 вражеский БпЛА из 149, есть попадания на 11 локациях, - Воздушные силы
В ночь на 8 декабря (с 18.00 7 декабря) противник атаковал Украину 149 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов, около 90 из них - "шахеды".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Как отработала наша ПВО?
По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 131 вражеский БПЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.
Есть ли последствия?
По данным Воздушных сил, зафиксировано попадание 16 ударных БПЛА в 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 4 локациях.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - отмечают ВС.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль