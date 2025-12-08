Знешкоджено 131 ворожий БпЛА зі 149, є влучання на 11 локаціях, - Повітряні сили

У ніч на 8 грудня (з 18.00 07 грудня) противник атакував Україну 149-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів, близько 90 із них - "шахеди".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

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Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як відпрацювала наша ППО?

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 131 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

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Чи є наслідки?

За даними Повітряних сил, зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - наголошують ПС.

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