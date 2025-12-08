Прокуратура РФ обвинила в "геноциде" Залужного, Ермака, Порошенко и еще несколько десятков украинцев
Генеральная прокуратура России утвердила обвинительный заключение в отношении "высшего политического и военного руководства Украины".
Генпрокуратура РФ объявила об утверждении обвинительного заключения против 41 представителя украинского политического и военного руководства, заочно обвинив их в "геноциде".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ведомства.
По версии российского следствия, с апреля 2014 года "обвиняемые и другие должностные лица с целью геноцида" населения Донецкой и Луганской областей "отдали приказы подчиненным военнослужащим ВСУ и другим вооруженным формированиям о применении против мирных жителей огнестрельного оружия, бронетанковой техники, боевой авиации".
В пресс-релизе ведомства перечислено 41 человек. Среди них:
- пятый президент Украины Петр Порошенко,
- бывший глава Офиса президента Андрей Ермак,
- руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк,
- главнокомандующий ВСУ Александр Сырский,
- бывший премьер-министр Арсений Яценюк,
- бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный,
- секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров;
- бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (2014—2019) Александр Турчинов;
- министр обороны Украины Денис Шмыгаль и другие.
Всем этим людям заочно предъявили обвинения по статье о геноциде, а уголовное дело передали в суд в оккупированной Донецкой области.
Президент Украины Владимир Зеленский в заявлении Генпрокуратуры не упоминается.
