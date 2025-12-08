РУС
Новости РФ обвинила украинских деятелей в геноциде
1 860 33

Прокуратура РФ обвинила в "геноциде" Залужного, Ермака, Порошенко и еще несколько десятков украинцев

Москва обнародовала "обвинительный заключение" против украинского руководства: Порошенко, Малюк, Сырский и другие в списке

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительный заключение в отношении "высшего политического и военного руководства Украины".

Генпрокуратура РФ объявила об утверждении обвинительного заключения против 41 представителя украинского политического и военного руководства, заочно обвинив их в "геноциде".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ведомства.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По версии российского следствия, с апреля 2014 года "обвиняемые и другие должностные лица с целью геноцида" населения Донецкой и Луганской областей "отдали приказы подчиненным военнослужащим ВСУ и другим вооруженным формированиям о применении против мирных жителей огнестрельного оружия, бронетанковой техники, боевой авиации".

Смотрите также: Российские пропагандисты говорят о преступлениях Путина: "Наша цель — зачистить Левобережье Украины от гражданского населения". ВИДЕО

В пресс-релизе ведомства перечислено 41 человек. Среди них:

  • пятый президент Украины Петр Порошенко,
  • бывший глава Офиса президента Андрей Ермак,
  • руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк,
  • главнокомандующий ВСУ Александр Сырский,
  • бывший премьер-министр Арсений Яценюк,
  • бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный,
  • секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров;
  • бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (2014—2019) Александр Турчинов;
  • министр обороны Украины Денис Шмыгаль и другие.

Всем этим людям заочно предъявили обвинения по статье о геноциде, а уголовное дело передали в суд в оккупированной Донецкой области.

Читайте также: Генпрокуратура РФ потребовала от Telegram удалить канал "Бутусов плюс", мессенджер оштрафовали на 4 млн руб.

Президент Украины Владимир Зеленский в заявлении Генпрокуратуры не упоминается.

Автор: 

геноцид (417) Генпрокуратура РФ (58) обвинение (418)
Топ комментарии
+31
Рашка запустила операцію по прикриттю єрмака
08.12.2025 17:11 Ответить
08.12.2025 17:11 Ответить
+19
Я так розумію козиря відмивають))))
08.12.2025 17:13 Ответить
08.12.2025 17:13 Ответить
+14
майже непомітно
08.12.2025 17:16 Ответить
08.12.2025 17:16 Ответить
Рашка запустила операцію по прикриттю єрмака
08.12.2025 17:11 Ответить
08.12.2025 17:11 Ответить
Потрібно почати компанію по визнанню російської юстиції терористичним інструментом терористичної влади рф. Всі рішення російської юстиції мають ігноруватись світовим співтовариством як терористичні та направлені на геноцид українців!
08.12.2025 17:21 Ответить
08.12.2025 17:21 Ответить
А ще подавати до міжнародного розшуку тільки їх громадян. Якщо вони не згодні, то викинути їх зі всіх міжнародних організацій як причетних до тероризму
08.12.2025 17:28 Ответить
08.12.2025 17:28 Ответить
думаю вони "прикривають" інше прізвище...
08.12.2025 17:44 Ответить
08.12.2025 17:44 Ответить
08.12.2025 17:53 Ответить
08.12.2025 17:53 Ответить
Я так розумію козиря відмивають))))
08.12.2025 17:13 Ответить
08.12.2025 17:13 Ответить
майже непомітно
08.12.2025 17:16 Ответить
08.12.2025 17:16 Ответить
😂
08.12.2025 17:17 Ответить
08.12.2025 17:17 Ответить
засунули Козиря в колоду карт здебільше гідних людей

.
08.12.2025 17:24 Ответить
08.12.2025 17:24 Ответить
кримінальну справу передали до суду в окупованій Донецькій області. Джерело: https://censor.net/ua/n3589290
Потужно )))
08.12.2025 17:13 Ответить
08.12.2025 17:13 Ответить
Знов Порошенко,а ЗЕ команда біла і пушиста😡🤡
показать весь комментарий
08.12.2025 17:14 Ответить
попасти в список ворогів рашки - то Честь.....тільки єрмачина там затесався, як прикриття свого)))
08.12.2025 17:23 Ответить
08.12.2025 17:23 Ответить
Ложь и лицемерие россии просто фантастическое! Вот даже нет слов, чтобы это комментировать.
08.12.2025 17:15 Ответить
08.12.2025 17:15 Ответить
Чи то вам в новину? Вони завжди були такими.
08.12.2025 17:55 Ответить
08.12.2025 17:55 Ответить
А де наш найпотужніший і найвеличніший?
08.12.2025 17:15 Ответить
08.12.2025 17:15 Ответить
Він у кацапів в нагородних листах фігурує...
08.12.2025 17:23 Ответить
08.12.2025 17:23 Ответить
Сегодня гордиться тем, что ты русский, всё равно что гордиться сифилисом, нормальный человек на такое может только жаловаться.
08.12.2025 17:17 Ответить
08.12.2025 17:17 Ответить
єрмак....смішніше нічого не вигадали для прикриття свого агента
08.12.2025 17:21 Ответить
08.12.2025 17:21 Ответить
Мабуть він сам попросив
08.12.2025 17:22 Ответить
08.12.2025 17:22 Ответить
💯
08.12.2025 17:28 Ответить
08.12.2025 17:28 Ответить
Для всього світу, заходу це маразм, а ось ми повинні теж саме робити, щоб москалі більше не мали можливості виїхати на відпочинок, або змінити місце життя. Нехай їдуть до КНДР, може сядуть, або їх з'їдять.
08.12.2025 17:21 Ответить
08.12.2025 17:21 Ответить
А єрмака за що?
Як ви його тепер нагороджувати будете?
08.12.2025 17:23 Ответить
08.12.2025 17:23 Ответить
Єрмака типу відмили чи типу оголосили йому вирок - тепер можна точно думати, що його за те що допустив знищення стратегічної зброї та потакав Будановуто... його точно рашка знищить на якихось Мальдівах....
08.12.2025 17:52 Ответить
08.12.2025 17:52 Ответить
Кацапи вже готуються до українських виборів.
08.12.2025 17:24 Ответить
08.12.2025 17:24 Ответить
Оце дожили в 21 столітті, терористи, педофіли, дітокради і людоїди вже свої суди роблять. А засуджених напевно зварять і з'їдять?
08.12.2025 17:30 Ответить
08.12.2025 17:30 Ответить
Виводять дЄрмака із-під удару ??? Ідіоти!
08.12.2025 17:30 Ответить
08.12.2025 17:30 Ответить
а де ж зеля ? отрабативаєт ртом доверіє.
08.12.2025 17:30 Ответить
08.12.2025 17:30 Ответить
Новини з кацапської дурки.
08.12.2025 17:35 Ответить
08.12.2025 17:35 Ответить
Все бреше
08.12.2025 17:45 Ответить
08.12.2025 17:45 Ответить
А Єрмака то за що? Він же свій у дошку.
08.12.2025 17:50 Ответить
08.12.2025 17:50 Ответить
Брехливі лапті брехнею нас і переможуть. По-іншому у них не виходить.
08.12.2025 17:59 Ответить
08.12.2025 17:59 Ответить
А де наша прокуратура? Де підозри пуйлу? Чи може вони чекають асвабадітєлєй?)
08.12.2025 18:01 Ответить
08.12.2025 18:01 Ответить
 
 