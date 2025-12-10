На фронте зафиксировано 127 боестолкновений, больше всего - на Покровском и Лиманском направлениях, - Генштаб

По состоянию на 16:00 10 декабря общее количество боевых столкновений на фронте составляет 127.

Боевые действия на севере

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали громады населенных пунктов Сеньковка, Хреновка Черниговской области; Рыжевка, Безсаловка, Рогизное, Волфино Сумской области.

На Северно-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло шесть боевых столкновений. Враг осуществил 34 обстрела, в том числе один – из реактивной системы залпового огня.

Боевые действия в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили шесть вражеских атак в районах населенных пунктов Старица, Волчанск, Двуречанское и в направлении Синельниково, Обуховка, Кутьковка. Одно боевое столкновеление продолжается.

На Купянском направлении враг восемь раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в направлении Петропавловки и Куриловки.

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении захватническая армия осуществила 22 атаки на позиции украинцев в районах населенных пунктов Новоегоровка, Грековка, Новоселовка, Заречное, Торское и в сторону населенных пунктов Александровка, Дробышево, Ставки, Лиман в настоящее время продолжаются три боестолкновения.

На Славянском направлении россияне дважды пытались продвинуться на позиции наших войск в районе Ямполя и в сторону Свято-Покровского.

На Краматорском направлении в настоящее время боевых столкновений не зафиксировано.

На Константиновском направлении противник 17 раз пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Александро-Шультино, Плещеевки, Русина Яра, Яблоновки и в направлении Константиновки, Ильиновки. Одно боевое столкновение продолжается.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты осуществили 35 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Никаноровка, Разино, Новоэкономическое, Зверево, Котлино, Удачное, Новониколаевка и в сторону Софиевки, Кучерова Яра, Нового Шахово, Нового Донбасса, Ивановки, Родинского, Сухецкого, Червоного Лимана, Мирнограда, Покровска, Гришиного, Молодецкого, Новопавловки, Филии. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 32 атаки.

На Александровском направлении украинские защитники отбили 14 штурмовых действий вражеских войск. Противник пытается продвигаться в районе населенного пункта Степовое и в сторону Вербового, Вишневого, Егоровки, Красногорского и Рыбного, одно боевое столкновение продолжается.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении произошло 14 боевых столкновений в районе населенного пункта Сладкое и в направлении Зеленого, Гуляйполя. Два боевых столкновения в настоящее время продолжаются.

На Ореховском направлении враг семь раз тщетно пытался прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Щербаки, Степовое и в направлении Малой Токмачки, Новоандреевки, Степногорска и Приморского.

На Приднепровском направлении наши защитники отбили одну атаку противника.