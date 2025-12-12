РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10888 посетителей онлайн
Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
2 790 17

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 186 48 человек (+1 400 за сутки), 11 406 танков, 35 008 артсистем, 23 705 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 186 480 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Ликвидация российской армии

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 12.12.25 ориентировочно составляют:

личного состава – около 1 186 480 (+1 400) человек

  • танков – 11 406 (+2) ед.
  • боевых бронированных машин – 23 705 (+6) ед.
  • артиллерийских систем – 35 008 (+16) ед.
  • РСЗО – 1 566 (+2) ед.
  • средства ПВО – 1 256 (+3) ед.
  • самолетов – 432 (+1) ед.
  • вертолетов – 347 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 89 401 (+253) ед.
  • крылатые ракеты – 4 060 (+2) ед.
  • корабли / катера – 28 (+0) ед.
  • подводные лодки – 1 (+0) ед.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 69 614 (+107) ед.
  • специальная техника – 4 024 (+2) ед.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинская артиллерия уничтожила колонну российской техники и пехоты на Покровском направлении. ВИДЕО

Потери армии РФ

Уничтожение российской военной техники в Украине

В ходе войны в Украине украинские военные активно уничтожают российскую военную технику, включая танки, бронетранспортеры, артиллерийские системы, боевые машины пехоты, военные грузовики и другие средства ведения войны. Это достигается благодаря сочетанию различных факторов: высокоточного оружия, современных систем разведки, дронов и артиллерии.

По сообщениям украинских и западных источников, самые большие потери среди российской техники несут танки Т-72 и Т-90, самоходные артиллерийские установки, системы РСЗО "Град" и "Ураган", а также боевые машины пехоты. Значительную роль играет также уничтожение российских складов боеприпасов и топлива, что дополнительно парализует боевые операции противника.

Использование беспилотников, разведывательной авиации и современных противотанковых систем, таких как Javelin и NLAW, позволяет украинским военным поражать цели на большой дистанции с высокой точностью. Это делает российскую технику более уязвимой даже при передвижении колоннами или развертывании на позициях.

Таким образом, систематическое уничтожение военной техники является ключевым фактором в сдерживании наступательных операций России и в укреплении обороноспособности Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне запускают волну милитаризации детей на ВОТ, снизив возраст военной присяги до 14 лет

Автор: 

армия РФ (21610) Генштаб ВС (7358) ликвидация (4186) уничтожение (8657)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Файно, все присутнє, навіть лаптєльот.
Арта ювілей
Логістика тисяча з початку місяця і також ювілей замайорів
показать весь комментарий
12.12.2025 07:17 Ответить
+10
@ (у перекладі):
"Російські телеграми канали повідомляють, що безпілотники знищили військово-транспортний літак Ан-26 на аеродромі Кача в тимчасово окупованому Криму.
У повідомленнях згадуються жертви та загиблі серед особового складу."

показать весь комментарий
12.12.2025 07:55 Ответить
+9
Минув 4314 день москальсько-української війни.
138! одиниць знищеної техніки, 1! пєпєлац та 1400!! чумардосів за день.
Броня норм - 8, арта - 18, логістика, ППО та спецтехніка супер.
Арта перевалила за 35000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 186 000 це більше ніж все населення Ярославської області.
показать весь комментарий
12.12.2025 08:15 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
чим більше здамо тим краще
показать весь комментарий
12.12.2025 07:06 Ответить
Оце намолотили і цапорилих і металу,файно є так тримать.Слава ЗСУ.
показать весь комментарий
12.12.2025 07:10 Ответить
Би-би-си
Добровольцы, подписавшие контракт с российской армией после начала войны, составляют уже треть всех погибших. Еще год назад на эту категорию приходилось лишь 15% смертей.
Во-первых, большинство добровольцев, подписавших контракт, проходит лишь минимальную подготовку: в среднем она длится пару недель, но в некоторых случаях люди оказываются на фронте уже через пять дней после подписания контракта.

По рассказам собеседников Би-би-си, заключивших контракт с российской армией, им обещали двухнедельную подготовку на полигоне и последующее трехмесячное слаживание в тылу перед отправкой на фронт. В реальности тренировки свелись к нескольким построениям на плацу и двум дням стрельб на полигоне.

Затем новоявленных солдат чаще всего отправляют в штурмовые отряды. Именно эти подразделения сейчас несут наибольшие потери как убитыми, так и ранеными, поскольку их задача - атаковать укрепленные позиции ВСУ.

Высокие потери приводят к нехватке людей для ротации на передовой, а также перегружают систему госпиталей. В итоге солдат реже отводят в тыл, отказывают в госпитализации и приказывают восстанавливаться, оставаясь в строю. Об этом неоднократно писали даже сторонники войны и Z-блогеры. Военная разведка Великобритании сообщала,что в 20-й армии, которая играла ключевую роль в наступлении России на Луганском и Купянском направлениях, из раненых был сформирован целый штурмовой отряд.

Для России экономия времени на подготовке и урезанный протокол лечения после ранений оборачиваются более высокими потерями в подразделениях, сформированных из добровольцев, и цепочкой тактических ошибок.
показать весь комментарий
12.12.2025 07:17 Ответить
Постоянный рост потерь в категории добровольцев в первую очередь связан с тем, что именно их сейчас бросают на самые тяжелые участки - прежде всего в Донецкой области. Они становятся основным источником пополнения для измотанных частей.

Государственные структуры прилагают большие усилия, чтобы постоянно привлекать в армию новых рекрутов. Так власти возмещают потери на фронте, избегая объявления второй масштабной волны по мобилизации.
показать весь комментарий
12.12.2025 07:18 Ответить
Часть новобранцев ошибочно считает, что контракт можно подписать на год, а через 12 месяцев вернуться к мирной жизни, заработав хорошие деньги. На деле с сентября 2022 года все контракты, заключенные с министерством обороны, автоматически продлеваются до окончания войны.

Тысячи людей подписывают контракты с армией, чтобы уйти от уголовного преследования - такую лазейку для подозреваемых Госдума открыла еще в 2023 году. Следователи теперь даже обязаны рассказать обвиняемым и подозреваемым об этой возможности.
показать весь комментарий
12.12.2025 07:20 Ответить
Файно, все присутнє, навіть лаптєльот.
Арта ювілей
Логістика тисяча з початку місяця і також ювілей замайорів
показать весь комментарий
12.12.2025 07:17 Ответить
А ОСТАЛОСЬ СКОЛЬКО !?)
показать весь комментарий
12.12.2025 07:28 Ответить
«Солдат не жалеть! Бабы еще нарожают!»
показать весь комментарий
12.12.2025 07:30 Ответить
Чудова робота !
показать весь комментарий
12.12.2025 07:29 Ответить
@ (у перекладі):
"Російські телеграми канали повідомляють, що безпілотники знищили військово-транспортний літак Ан-26 на аеродромі Кача в тимчасово окупованому Криму.
У повідомленнях згадуються жертви та загиблі серед особового складу."

показать весь комментарий
12.12.2025 07:55 Ответить
показать весь комментарий
12.12.2025 08:10 Ответить
Минув 4314 день москальсько-української війни.
138! одиниць знищеної техніки, 1! пєпєлац та 1400!! чумардосів за день.
Броня норм - 8, арта - 18, логістика, ППО та спецтехніка супер.
Арта перевалила за 35000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 186 000 це більше ніж все населення Ярославської області.
показать весь комментарий
12.12.2025 08:15 Ответить
показать весь комментарий
12.12.2025 08:18 Ответить
@ (мова оригіналу):
"Российские каналы сообщают, что местные правоохранители пытались задержать командира нацистской бригады «Эспаньола» Станислава Орлова (Испанца) и застрелили его во время задержания."

показать весь комментарий
12.12.2025 08:24 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показать весь комментарий
12.12.2025 08:48 Ответить
Врожайно 👍
показать весь комментарий
12.12.2025 09:12 Ответить
Гарно намолотили і біосміття і заліза всіх видів! Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
12.12.2025 09:29 Ответить
 
 