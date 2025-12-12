Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 186 48 человек (+1 400 за сутки), 11 406 танков, 35 008 артсистем, 23 705 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 186 480 российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Ликвидация российской армии
Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 12.12.25 ориентировочно составляют:
личного состава – около 1 186 480 (+1 400) человек
- танков – 11 406 (+2) ед.
- боевых бронированных машин – 23 705 (+6) ед.
- артиллерийских систем – 35 008 (+16) ед.
- РСЗО – 1 566 (+2) ед.
- средства ПВО – 1 256 (+3) ед.
- самолетов – 432 (+1) ед.
- вертолетов – 347 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 89 401 (+253) ед.
- крылатые ракеты – 4 060 (+2) ед.
- корабли / катера – 28 (+0) ед.
- подводные лодки – 1 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 69 614 (+107) ед.
- специальная техника – 4 024 (+2) ед.
Уничтожение российской военной техники в Украине
В ходе войны в Украине украинские военные активно уничтожают российскую военную технику, включая танки, бронетранспортеры, артиллерийские системы, боевые машины пехоты, военные грузовики и другие средства ведения войны. Это достигается благодаря сочетанию различных факторов: высокоточного оружия, современных систем разведки, дронов и артиллерии.
По сообщениям украинских и западных источников, самые большие потери среди российской техники несут танки Т-72 и Т-90, самоходные артиллерийские установки, системы РСЗО "Град" и "Ураган", а также боевые машины пехоты. Значительную роль играет также уничтожение российских складов боеприпасов и топлива, что дополнительно парализует боевые операции противника.
Использование беспилотников, разведывательной авиации и современных противотанковых систем, таких как Javelin и NLAW, позволяет украинским военным поражать цели на большой дистанции с высокой точностью. Это делает российскую технику более уязвимой даже при передвижении колоннами или развертывании на позициях.
Таким образом, систематическое уничтожение военной техники является ключевым фактором в сдерживании наступательных операций России и в укреплении обороноспособности Украины.
Добровольцы, подписавшие контракт с российской армией после начала войны, составляют уже треть всех погибших. Еще год назад на эту категорию приходилось лишь 15% смертей.
Во-первых, большинство добровольцев, подписавших контракт, проходит лишь минимальную подготовку: в среднем она длится пару недель, но в некоторых случаях люди оказываются на фронте уже через пять дней после подписания контракта.
По рассказам собеседников Би-би-си, заключивших контракт с российской армией, им обещали двухнедельную подготовку на полигоне и последующее трехмесячное слаживание в тылу перед отправкой на фронт. В реальности тренировки свелись к нескольким построениям на плацу и двум дням стрельб на полигоне.
Затем новоявленных солдат чаще всего отправляют в штурмовые отряды. Именно эти подразделения сейчас несут наибольшие потери как убитыми, так и ранеными, поскольку их задача - атаковать укрепленные позиции ВСУ.
Высокие потери приводят к нехватке людей для ротации на передовой, а также перегружают систему госпиталей. В итоге солдат реже отводят в тыл, отказывают в госпитализации и приказывают восстанавливаться, оставаясь в строю. Об этом неоднократно писали даже сторонники войны и Z-блогеры. Военная разведка Великобритании сообщала,что в 20-й армии, которая играла ключевую роль в наступлении России на Луганском и Купянском направлениях, из раненых был сформирован целый штурмовой отряд.
Для России экономия времени на подготовке и урезанный протокол лечения после ранений оборачиваются более высокими потерями в подразделениях, сформированных из добровольцев, и цепочкой тактических ошибок.
Государственные структуры прилагают большие усилия, чтобы постоянно привлекать в армию новых рекрутов. Так власти возмещают потери на фронте, избегая объявления второй масштабной волны по мобилизации.
Тысячи людей подписывают контракты с армией, чтобы уйти от уголовного преследования - такую лазейку для подозреваемых Госдума открыла еще в 2023 году. Следователи теперь даже обязаны рассказать обвиняемым и подозреваемым об этой возможности.
Арта ювілей
Логістика тисяча з початку місяця і також ювілей замайорів
"Російські телеграми канали повідомляють, що безпілотники знищили військово-транспортний літак Ан-26 на аеродромі Кача в тимчасово окупованому Криму.
У повідомленнях згадуються жертви та загиблі серед особового складу."
138! одиниць знищеної техніки, 1! пєпєлац та 1400!! чумардосів за день.
Броня норм - 8, арта - 18, логістика, ППО та спецтехніка супер.
Арта перевалила за 35000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 186 000 це більше ніж все населення Ярославської області.
"Российские каналы сообщают, что местные правоохранители пытались задержать командира нацистской бригады «Эспаньола» Станислава Орлова (Испанца) и застрелили его во время задержания."