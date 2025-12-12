РУС
Переговоры о мире для Украины продолжаются, гарантии безопасности - ключевые, - фон дер Ляйен

Еврокомиссия: срочные действия необходимы для финансирования и мира в Украине

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала следующую неделю решающей в контексте работы по обеспечению финансирования для Украины на 2026-2027 годы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом фон дер Ляйен отметила в посте в Х.

Она подчеркнула, что провела встречу с партнерами из "Коалиции желающих".

"Несмотря на давление, мы остаемся абсолютно твердыми в нашей цели: достижение справедливого и устойчивого мира для Украины", - заявила фон дер Ляйен.

По ее словам, устойчивый мир означает, что любое мирное соглашение не должно содержать зародышей будущего конфликта и дестабилизировать более широкую европейскую архитектуру безопасности.

Гарантии безопасности и финансирования Украины

На встрече также обсуждалась необходимость надежных и достоверных гарантий безопасности для Украины.

"Мы также обсудили необходимость надежных и достоверных гарантий безопасности", - подчеркнула президент Еврокомиссии.

Кроме того, фон дер Ляйен проинформировала лидеров партнеров о работе по обеспечению финансирования Украины на 2026-2027 годы.

"Наши предложения изложены на столе, и всем понятна необходимость срочных действий", - добавила она.

Следующая неделя - решающая

Президент Еврокомиссии подчеркнула, что следующая неделя может стать решающей для развития переговорного процесса и принятия важных решений.

"Следующая неделя будет решающей", - подытожила фон дер Ляйен.

ТО ВСЕ ТУФТА. НЕМА в цьому світі гарантій безпеки нікому. Навіть НАТО бутафорія. Якби сьогодні танки рушили на Талін - Трамп почав би говорили що естонці це ісконноу рускіе і надо "дагаварівацца" і що його зять уже летить робити бізнес в Москву

ВСЕ. А Маск почав би твітити щось типу "Слава Расії"
12.12.2025 09:18 Ответить
Стільки тілорухів, а на виході буде "ніт" від роісі при любому роскладі.
12.12.2025 09:19 Ответить
Припустимо, що гарантії безпеки на папірці 100% будуть виконані. Які країни можуть воювати і готові воювати з кацапами у разі необхідності? Євроцуцики одразу не катять, залишається сша. Вони не хочуть воювати з кацапами. Є ще варіанти?
12.12.2025 09:29 Ответить
Та завідомо це мертво народжені гарантії, якби ЄС хотіли чи могли то вже допомогли б додушити росію, а так, десь, колись, обіцяємо - це все брехня, будуть і далі трястися в куточку в надії, що уйло їх не помітить. Надія у нас тільки на самих себе чи дійсно невеликі але дієві альянси по типу країни східної Європи. Та внутрішні протиріччя, на ряду з постійною корпорацією нас добьє швидше кацапів.
12.12.2025 09:40 Ответить
А хтось десь сказав, що в тих гарантіях прописаний обов'язок партнерів воювати за Україну при наступному нападі росії? Там може бути що завгодно. Хоч т.зв. "безпекові запевнення" язиком.
12.12.2025 09:41 Ответить
в такому разі, вони тим більше не є "гарантіями безпеки"
12.12.2025 09:43 Ответить
Та яке воювати за нас, вони за себе бояться дрони збити 😭
12.12.2025 09:44 Ответить
"Ми також обговорили необхідність надійних і достовірних гарантій безпеки", - наголосила президентка Єврокомісії. Джерело: https://censor.net/ua/n3590050

Говорильня є, гарантій нема. Бо їх апріорі не існує і існувати не може.
12.12.2025 09:34 Ответить
Не можна бажати поганого людям, та все ж часом так і хочеться посидіти "поспівчувати" країнам блоку НАТО, може там "засудити", обов'язково щотижневі слова підтримки "до кінця" висловити...
12.12.2025 09:43 Ответить
 
 