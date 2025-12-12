Переговоры о мире для Украины продолжаются, гарантии безопасности - ключевые, - фон дер Ляйен

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала следующую неделю решающей в контексте работы по обеспечению финансирования для Украины на 2026-2027 годы.

об этом фон дер Ляйен отметила в посте в Х.

Она подчеркнула, что провела встречу с партнерами из "Коалиции желающих".

"Несмотря на давление, мы остаемся абсолютно твердыми в нашей цели: достижение справедливого и устойчивого мира для Украины", - заявила фон дер Ляйен.

По ее словам, устойчивый мир означает, что любое мирное соглашение не должно содержать зародышей будущего конфликта и дестабилизировать более широкую европейскую архитектуру безопасности.

Гарантии безопасности и финансирования Украины

На встрече также обсуждалась необходимость надежных и достоверных гарантий безопасности для Украины.

"Мы также обсудили необходимость надежных и достоверных гарантий безопасности", - подчеркнула президент Еврокомиссии.

Кроме того, фон дер Ляйен проинформировала лидеров партнеров о работе по обеспечению финансирования Украины на 2026-2027 годы.

"Наши предложения изложены на столе, и всем понятна необходимость срочных действий", - добавила она.

Следующая неделя - решающая

Президент Еврокомиссии подчеркнула, что следующая неделя может стать решающей для развития переговорного процесса и принятия важных решений.

"Следующая неделя будет решающей", - подытожила фон дер Ляйен.

