Переговоры о мире для Украины продолжаются, гарантии безопасности - ключевые, - фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала следующую неделю решающей в контексте работы по обеспечению финансирования для Украины на 2026-2027 годы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом фон дер Ляйен отметила в посте в Х.
Она подчеркнула, что провела встречу с партнерами из "Коалиции желающих".
"Несмотря на давление, мы остаемся абсолютно твердыми в нашей цели: достижение справедливого и устойчивого мира для Украины", - заявила фон дер Ляйен.
По ее словам, устойчивый мир означает, что любое мирное соглашение не должно содержать зародышей будущего конфликта и дестабилизировать более широкую европейскую архитектуру безопасности.
Гарантии безопасности и финансирования Украины
На встрече также обсуждалась необходимость надежных и достоверных гарантий безопасности для Украины.
Кроме того, фон дер Ляйен проинформировала лидеров партнеров о работе по обеспечению финансирования Украины на 2026-2027 годы.
"Наши предложения изложены на столе, и всем понятна необходимость срочных действий", - добавила она.
Следующая неделя - решающая
Президент Еврокомиссии подчеркнула, что следующая неделя может стать решающей для развития переговорного процесса и принятия важных решений.
"Следующая неделя будет решающей", - подытожила фон дер Ляйен.
