Переговори про мир для України тривають, гарантії безпеки - ключові, - фон дер Ляєн

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн назвала наступний тиждень вирішальним у контексті роботи щодо забезпечення фінансування для України на 2026-2027 роки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це фон дер Ляєн зазначила у дописі у Х.

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Вона наголосила, що провела зустріч із партнерами з "Коаліції охочих".

"Попри на тиск, ми залишаємося абсолютно твердими у нашій меті: досягнення справедливого і сталого миру для України", - заявила фон дер Ляєн.

За її словами, сталий мир означає, що будь-яка мирна угода не повинна містити зародків майбутнього конфлікту та дестабілізувати ширшу європейську архітектуру безпеки.

Гарантії безпеки та фінансування України

На зустрічі також обговорювалася потреба у надійних і достовірних гарантіях безпеки для України.

"Ми також обговорили необхідність надійних і достовірних гарантій безпеки", - наголосила президентка Єврокомісії.

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Крім того, фон дер Ляєн поінформувала лідерів партнерів про роботу щодо забезпечення фінансування України на 2026–2027 роки.

"Наші пропозиції викладені на столі, і всім зрозуміла необхідність термінових дій", - додала вона.

Наступний тиждень - вирішальний

Президентка Єврокомісії підкреслила, що наступний тиждень може стати вирішальним для розвитку переговорного процесу та ухвалення важливих рішень.

"Наступний тиждень буде вирішальним", - підсумувала фон дер Ляєн.

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