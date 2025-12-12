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Переговори про мир для України тривають, гарантії безпеки - ключові, - фон дер Ляєн

Єврокомісія: термінові дії потрібні для фінансування та миру в Україні

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн назвала наступний тиждень вирішальним у контексті роботи щодо забезпечення фінансування для України на 2026-2027 роки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це фон дер Ляєн зазначила у дописі у Х.

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Вона наголосила,  що провела зустріч із партнерами з  "Коаліції охочих".

"Попри на тиск, ми залишаємося абсолютно твердими у нашій меті: досягнення справедливого і сталого миру для України", - заявила фон дер Ляєн.

За її словами, сталий мир означає, що будь-яка мирна угода не повинна містити зародків майбутнього конфлікту та дестабілізувати ширшу європейську архітектуру безпеки.

Гарантії безпеки та фінансування України

На зустрічі також обговорювалася потреба у надійних і достовірних гарантіях безпеки для України.

"Ми також обговорили необхідність надійних і достовірних гарантій безпеки", - наголосила президентка Єврокомісії.

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Крім того, фон дер Ляєн поінформувала лідерів партнерів про роботу щодо забезпечення фінансування України на 2026–2027 роки.

"Наші пропозиції викладені на столі, і всім зрозуміла необхідність термінових дій", - додала вона.

Наступний тиждень - вирішальний

Президентка Єврокомісії підкреслила, що наступний тиждень може стати вирішальним для розвитку переговорного процесу та ухвалення важливих рішень.

"Наступний тиждень буде вирішальним", - підсумувала фон дер Ляєн.

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Автор: 

Україна (7497) фон дер Ляєн Урсула (1007)
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Топ коментарі
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ТО ВСЕ ТУФТА. НЕМА в цьому світі гарантій безпеки нікому. Навіть НАТО бутафорія. Якби сьогодні танки рушили на Талін - Трамп почав би говорили що естонці це ісконноу рускіе і надо "дагаварівацца" і що його зять уже летить робити бізнес в Москву

ВСЕ. А Маск почав би твітити щось типу "Слава Расії"
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12.12.2025 09:18 Відповісти
+2
Стільки тілорухів, а на виході буде "ніт" від роісі при любому роскладі.
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12.12.2025 09:19 Відповісти
+2
Припустимо, що гарантії безпеки на папірці 100% будуть виконані. Які країни можуть воювати і готові воювати з кацапами у разі необхідності? Євроцуцики одразу не катять, залишається сша. Вони не хочуть воювати з кацапами. Є ще варіанти?
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12.12.2025 09:29 Відповісти

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