Переговори про мир для України тривають, гарантії безпеки - ключові, - фон дер Ляєн
Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн назвала наступний тиждень вирішальним у контексті роботи щодо забезпечення фінансування для України на 2026-2027 роки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це фон дер Ляєн зазначила у дописі у Х.
Вона наголосила, що провела зустріч із партнерами з "Коаліції охочих".
"Попри на тиск, ми залишаємося абсолютно твердими у нашій меті: досягнення справедливого і сталого миру для України", - заявила фон дер Ляєн.
За її словами, сталий мир означає, що будь-яка мирна угода не повинна містити зародків майбутнього конфлікту та дестабілізувати ширшу європейську архітектуру безпеки.
Гарантії безпеки та фінансування України
На зустрічі також обговорювалася потреба у надійних і достовірних гарантіях безпеки для України.
"Ми також обговорили необхідність надійних і достовірних гарантій безпеки", - наголосила президентка Єврокомісії.
Крім того, фон дер Ляєн поінформувала лідерів партнерів про роботу щодо забезпечення фінансування України на 2026–2027 роки.
"Наші пропозиції викладені на столі, і всім зрозуміла необхідність термінових дій", - додала вона.
Наступний тиждень - вирішальний
Президентка Єврокомісії підкреслила, що наступний тиждень може стати вирішальним для розвитку переговорного процесу та ухвалення важливих рішень.
"Наступний тиждень буде вирішальним", - підсумувала фон дер Ляєн.
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