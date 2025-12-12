Украинская ПВО сбила 64 вражеских БПЛА из 80, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 12 декабря противник осуществил массированную атаку примерно 80 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера" и другими беспилотными аппаратами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Основные места запусков дронов: Брянск, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск, Миллерово (РФ), Чауда и Гвардейское (ОТО АР Крым). Около 50 БПЛА составляли дроны типа Shahed.

"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.

Результат работы ПВО

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 64 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 12 ударных БПЛА в 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 3 локациях.

Предупреждение об опасности

Российские захватчики продолжают атаковать Украину.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности", - призвали в Воздушных силах ВСУ.

