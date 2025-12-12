РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10867 посетителей онлайн
Новости Результат работы ПВО
70 0

Украинская ПВО сбила 64 вражеских БПЛА из 80, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Атака шахидов 12 июня. Сколько целей сбито

В ночь на 12 декабря противник осуществил массированную атаку примерно 80 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера" и другими беспилотными аппаратами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Основные места запусков дронов: Брянск, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск, Миллерово (РФ), Чауда и Гвардейское (ОТО АР Крым). Около 50 БПЛА составляли дроны типа Shahed.

"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.

Результат работы ПВО

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 64 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ночной удар по Одессе: оккупанты снова бьют по инфраструктуре

Зафиксировано попадание 12 ударных БПЛА в 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 3 локациях.

Предупреждение об опасности

Российские захватчики продолжают атаковать Украину.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности", - призвали в Воздушных силах ВСУ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия атаковала Павлоград беспилотниками: в городе произошли пожары

Ночная атака: ПВО Украины подавила 64 вражеских беспилотника

Автор: 

беспилотник (4630) ПВО (3303) Воздушные силы (2838) РЭБ (159) Шахед (1717)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 