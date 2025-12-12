Українська ППО збила 64 ворожі БпЛА з 80, - Повітряні Сили. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 12 грудня противник здійснив масовану атаку приблизно 80 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера та іншими безпілотними апаратами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

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Основні місця пусків дронів: Брянськ, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово (РФ), Чауда та Гвардійське (ТОТ АР Крим). Близько 50 БпЛА становили дрони типу Shahed.

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", - йдеться в повідомленні.

Результат роботи ППО

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 64 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

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Зафіксовано влучання 12 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

Попередження про небезпеку

Російські загарбники продовжують атакувати Україну.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", - закликали у Повітряних силах ЗСУ.

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