Генпрокурор Кравченко не уходит в отставку. - Офис ГПУ
Офис Генпрокурора опроверг слухи об отставке Руслана Кравченко. Отмечается, что информация в отдельных Telegram-каналах о якобы отставке Генпрокурора Кравченко является недостоверной.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Офиса ГПУ.
"Никаких заявлений об отставке Генеральный прокурор не подавал. Он находится на рабочем месте и в полном объеме осуществляет свои полномочия", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+9 Green Bill #603485
показать весь комментарий12.12.2025 13:42 Ответить Ссылка
+6 Olifant
показать весь комментарий12.12.2025 13:42 Ответить Ссылка
+5 vlad podolsky
показать весь комментарий12.12.2025 14:19 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Треба ж дочекатися , щоб аж шкварчало ...
https://suspilne.media/1073649-genprokuror-kravcenko-pro-spravi-sodo-spivpraci-z-rf-u-nabu-ce-lise-pocatok/
тільки що - Ukraine submits 20-points peace plan deal to trump administration!
діло за малим, за шкетом діло!
Чи їх як фантики роздають серед "своїх"?
а за те що попався та був зафіксован записами НАБУ.