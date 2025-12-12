Генпрокурор Кравченко не уходит в отставку. - Офис ГПУ

Офис Генпрокурора опроверг слухи об отставке Руслана Кравченко. Отмечается, что информация в отдельных Telegram-каналах о якобы отставке Генпрокурора Кравченко является недостоверной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Офиса ГПУ.

"Никаких заявлений об отставке Генеральный прокурор не подавал. Он находится на рабочем месте и в полном объеме осуществляет свои полномочия", - говорится в сообщении.

