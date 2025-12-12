РУС
Генпрокурор Кравченко не уходит в отставку. - Офис ГПУ

Генпрокурор Кравченко

Офис Генпрокурора опроверг слухи об отставке Руслана Кравченко. Отмечается, что информация в отдельных Telegram-каналах о якобы отставке Генпрокурора Кравченко является недостоверной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Офиса ГПУ.

"Никаких заявлений об отставке Генеральный прокурор не подавал. Он находится на рабочем месте и в полном объеме осуществляет свои полномочия", - говорится в сообщении.

Офис Генпрокурора опроверг слухи об отставке Руслана Кравченко

+9
Ему ещё рано в отставку. Он ещё не всё украл.
12.12.2025 13:42 Ответить
+6
Та воно й єрмак не йшов…
12.12.2025 13:42 Ответить
+5
Попробуй цього кліща віддерти від корита
12.12.2025 14:19 Ответить
А про фальсифікацію справ проти НАБУ ( Малюк СБУ також " знявся " в цьому невдалому кіно ) , про виконання вказівок єрмака і музиканта , щодо перетворення НАБУ і САП , в підкаблучників зелені , що ггигикнулось "картонками" , потім переляканого вмикання задньої всією гопотою , то звісно ж "не підстава " йти в відставку так ?
Треба ж дочекатися , щоб аж шкварчало ...
https://suspilne.media/1073649-genprokuror-kravcenko-pro-spravi-sodo-spivpraci-z-rf-u-nabu-ce-lise-pocatok/
12.12.2025 14:00 Ответить
в цьому невдалому кіно -знімалися всі і малюк і буданов і дбр)
показать весь комментарий
12.12.2025 14:26 Ответить
Зазвичай, між заявою що не йде і заявою про відставку проходить 1 - 2 дні....
12.12.2025 13:44 Ответить
тут не зрозуміло..воно каже "шо не йде" і втой же час "прийде за кожним"-шизофренія..
12.12.2025 14:24 Ответить
та *****.
тільки що - Ukraine submits 20-points peace plan deal to trump administration!
діло за малим, за шкетом діло!
12.12.2025 13:48 Ответить
підораша на ДЕЗІНФОРМАЦІЮ виділила 1.000.000.000$ так що потік фейкодрочерів буде більше і більше
12.12.2025 13:50 Ответить
але морда у кравченко ,наче він шось з заду очікує ...напрягаючись ?... ...
12.12.2025 13:54 Ответить
Нехай ще пояснить, за які заслуги він отримав посвідчекння УБД.
Чи їх як фантики роздають серед "своїх"?
12.12.2025 14:03 Ответить
воював, мабуть, на колчаківських фронтах...
12.12.2025 14:33 Ответить
Звільняють не за те, що виконував злочинні "хотєлкі" чи нахабно крав,
а за те що попався та був зафіксован записами НАБУ.
12.12.2025 14:12 Ответить
в столиці уже сніг ? Чи це буде завтра?
12.12.2025 14:32 Ответить
Байдена нет на него, дедуся за 6 часов убирал генпрокурора.👶
12.12.2025 14:17 Ответить
так ктож уходит с такого места, они клеем приклеены к нему и отодрать можно только с кровью
12.12.2025 14:30 Ответить
"гдє етот чьортов інвалід"
12.12.2025 14:34 Ответить
 
 