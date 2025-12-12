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Новини Відставка Руслана Кравченка
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Кравченко спростував чутки про відставку: Я знаю кожного, хто працює проти мене, за кожним прийду особисто (оновлено)

Кравченко заявляє, що не подавав і не планує подавати заяву про відставку з посади.

Офіс Генпрокурора спростував чутки про відставку Руслана Кравченка.  Зазначається,  що інформація в окремих Telegram-каналах про нібито відставку Генпрокурора Кравченка є недостовірною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Офісу ГПУ.

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"Жодних заяв про відставку Генеральний прокурор не подавав. Він перебуває на робочому місці та у повному обсязі здійснює свої повноваження", - йдеться в повідомленні.

Офіс Генпрокурора спростував чутки про відставку Руслана Кравченка

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Оновлення 

Згодом Кравченко особисто спростував чутки про свою відставку.

"Я не подавав і не збираюся подавати у відставку. Я на своєму місці.
І продовжую виконувати обов’язки Генерального прокурора.

Я знаю кожного, хто працює зараз проти мене і прокуратури як інституції, можете не маскуватися, я за кожним прийду особисто.

Я залишаюся там, де обіцяв бути, там, де найважче. Працюємо далі, не розслабляємось", - йдеться в повідомленні.

Автор: 

спростування (110) відставка (1480) фейк (796) Офіс Генпрокурора (3953)
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Топ коментарі
+18
Ему ещё рано в отставку. Он ещё не всё украл.
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12.12.2025 13:42 Відповісти
+11
Та воно й єрмак не йшов…
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12.12.2025 13:42 Відповісти
+10
Звільняють не за те, що виконував злочинні "хотєлкі" чи нахабно крав,
а за те що попався та був зафіксован записами НАБУ.
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12.12.2025 14:12 Відповісти

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