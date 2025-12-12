Кравченко спростував чутки про відставку: Я знаю кожного, хто працює проти мене, за кожним прийду особисто (оновлено)
Офіс Генпрокурора спростував чутки про відставку Руслана Кравченка. Зазначається, що інформація в окремих Telegram-каналах про нібито відставку Генпрокурора Кравченка є недостовірною.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Офісу ГПУ.
"Жодних заяв про відставку Генеральний прокурор не подавав. Він перебуває на робочому місці та у повному обсязі здійснює свої повноваження", - йдеться в повідомленні.
Оновлення
Згодом Кравченко особисто спростував чутки про свою відставку.
"Я не подавав і не збираюся подавати у відставку. Я на своєму місці.
І продовжую виконувати обов’язки Генерального прокурора.
Я знаю кожного, хто працює зараз проти мене і прокуратури як інституції, можете не маскуватися, я за кожним прийду особисто.
Я залишаюся там, де обіцяв бути, там, де найважче. Працюємо далі, не розслабляємось", - йдеться в повідомленні.
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