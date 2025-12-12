Если пачка сигарет стоит 60-70 грн - это контрафакт, - Цивинский
Руководитель Бюро экономической безопасности Александр Цивинский объяснил, как отличить контрафактные сигареты от лицензионных.
Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.
Что известно
"Если уважающий себя человек подойдет к киоску и увидит, что пачка сигарет стоит 60-70 гривен, он поймет, что это контрафакт. Потому что столько сигареты сегодня не могут стоить", - отметил руководитель БЭБ.
В то же время, по словам Цивинского, вообще не должно быть так, чтобы человек выбирал между контрафактными и лицензионными сигаретами.
"Мы вместе с налоговой службой должны сделать так, чтобы контрафакт не распространялся. И мы будем работать именно по организованным преступным группам, которые занимаются массовым изготовлением и сбытом", - добавил он.
Статистика
"За период с августа по ноябрь 2025 года в рамках работы над детенизацией рынка подакцизных товаров детективами БЭБ сообщено о подозрении 89 лицам, направлено в суд 76 уголовных производств, в том числе - 22 по факту изготовления подакцизных товаров, из них по направлению табака и электронных сигарет", - рассказал Цивинский.
Сообщено о подозрении 80 лицам, из которых 28 – по факту нелегального оборота электронных сигарет, направлено в суд 76 уголовных производств, из которых 25 – по факту нелегального оборота электронных сигарет; направлено в суд по факту незаконного изготовления – 22 уголовных производства.
Также выявлено и изъято 19 линий для незаконного изготовления подакцизных товаров. Ориентировочная стоимость изъятой продукции и оборудования составляет более 280 млн грн.
"В отношении линий здесь идет дифференциация, потому что есть линии, которые производят вейпы, есть, которые производят сигареты, и еще есть линии, где проходит весь процесс ферментации и обработки табака, который в дальнейшем превращается в сигареты", - добавил он.
Что предлагают в БЭБ?
В БЭБ предлагают внести изменения в часть 2 статьи 204 и сделать так, чтобы изготовление и сбыт подакцизных товаров – это было тяжким преступлением, что позволит проводить негласные следственно-розыскные действия. Потому что эта деятельность глубоко законспирирована.
Также предлагают ввести конфискацию.
"Поскольку сейчас в кодексе предусмотрена только конфискация оборудования и товара. О полученной преступниками прибыли речь не идет.
Конечно, есть такое понятие, как легализация доходов, полученных преступным путем. Это уже дополнительный состав преступления. А тем людям, к которым напрямую применяется 204-я статья Уголовного кодекса, конфискация заработанного на изготовлении и распространении сигарет не предусмотрена. Мы над этим работаем", - подытожил Цивинский.
Полный текст интервью Александра Цивинского для Цензор.НЕТ читайте по ссылке.
може, варто знизити акцизи та націнки, щоб люди купували легальні цигарки? з такою ціною, як зараз, лише ідіоти будуть купувати легальні.
Це тільки наївні люди думають, що не буде контрафакту і детутати не будуть красти, якщо їм велику ЗП зробити.
У мене те саме відчуття