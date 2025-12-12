Если пачка сигарет стоит 60-70 грн - это контрафакт, - Цивинский

Руководитель Бюро экономической безопасности Александр Цивинский объяснил, как отличить контрафактные сигареты от лицензионных.

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

"Если уважающий себя человек подойдет к киоску и увидит, что пачка сигарет стоит 60-70 гривен, он поймет, что это контрафакт. Потому что столько сигареты сегодня не могут стоить", - отметил руководитель БЭБ.

В то же время, по словам Цивинского, вообще не должно быть так, чтобы человек выбирал между контрафактными и лицензионными сигаретами.

"Мы вместе с налоговой службой должны сделать так, чтобы контрафакт не распространялся. И мы будем работать именно по организованным преступным группам, которые занимаются массовым изготовлением и сбытом", - добавил он.

Читайте также: Проверку по возможному сбору справок "аналитиками БЭБ" для фигурантов "Миндичгейта" начали сразу, - Цивинский

Статистика

"За период с августа по ноябрь 2025 года в рамках работы над детенизацией рынка подакцизных товаров детективами БЭБ сообщено о подозрении 89 лицам, направлено в суд 76 уголовных производств, в том числе - 22 по факту изготовления подакцизных товаров, из них по направлению табака и электронных сигарет", - рассказал Цивинский.

Сообщено о подозрении 80 лицам, из которых 28 – по факту нелегального оборота электронных сигарет, направлено в суд 76 уголовных производств, из которых 25 – по факту нелегального оборота электронных сигарет; направлено в суд по факту незаконного изготовления – 22 уголовных производства.

Также выявлено и изъято 19 линий для незаконного изготовления подакцизных товаров. Ориентировочная стоимость изъятой продукции и оборудования составляет более 280 млн грн.

"В отношении линий здесь идет дифференциация, потому что есть линии, которые производят вейпы, есть, которые производят сигареты, и еще есть линии, где проходит весь процесс ферментации и обработки табака, который в дальнейшем превращается в сигареты", - добавил он.

Читайте также: В БЭБ будут работать четыре группы аналитиков, откроют конкурсный отбор, - Цивинский

Что предлагают в БЭБ?

В БЭБ предлагают внести изменения в часть 2 статьи 204 и сделать так, чтобы изготовление и сбыт подакцизных товаров – это было тяжким преступлением, что позволит проводить негласные следственно-розыскные действия. Потому что эта деятельность глубоко законспирирована.

Также предлагают ввести конфискацию.

"Поскольку сейчас в кодексе предусмотрена только конфискация оборудования и товара. О полученной преступниками прибыли речь не идет.

Конечно, есть такое понятие, как легализация доходов, полученных преступным путем. Это уже дополнительный состав преступления. А тем людям, к которым напрямую применяется 204-я статья Уголовного кодекса, конфискация заработанного на изготовлении и распространении сигарет не предусмотрена. Мы над этим работаем", - подытожил Цивинский.

Полный текст интервью Александра Цивинского для Цензор.НЕТ читайте по ссылке.

Читайте: В БЭБ планируют создать Институт финансовых расследователей, - Цивинский