1 163 26

Если пачка сигарет стоит 60-70 грн - это контрафакт, - Цивинский

Как отличить контрафактные сигареты от легальных?

Руководитель Бюро экономической безопасности Александр Цивинский объяснил, как отличить контрафактные сигареты от лицензионных.

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

Что известно

"Если уважающий себя человек подойдет к киоску и увидит, что пачка сигарет стоит 60-70 гривен, он поймет, что это контрафакт. Потому что столько сигареты сегодня не могут стоить", - отметил руководитель БЭБ.

В то же время, по словам Цивинского, вообще не должно быть так, чтобы человек выбирал между контрафактными и лицензионными сигаретами.

"Мы вместе с налоговой службой должны сделать так, чтобы контрафакт не распространялся. И мы будем работать именно по организованным преступным группам, которые занимаются массовым изготовлением и сбытом", - добавил он.

Статистика

"За период с августа по ноябрь 2025 года в рамках работы над детенизацией рынка подакцизных товаров детективами БЭБ сообщено о подозрении 89 лицам, направлено в суд 76 уголовных производств, в том числе - 22 по факту изготовления подакцизных товаров, из них по направлению табака и электронных сигарет", - рассказал Цивинский.

Сообщено о подозрении 80 лицам, из которых 28 – по факту нелегального оборота электронных сигарет, направлено в суд 76 уголовных производств, из которых 25 – по факту нелегального оборота электронных сигарет; направлено в суд по факту незаконного изготовления – 22 уголовных производства.

Также выявлено и изъято 19 линий для незаконного изготовления подакцизных товаров. Ориентировочная стоимость изъятой продукции и оборудования составляет более 280 млн грн.

"В отношении линий здесь идет дифференциация, потому что есть линии, которые производят вейпы, есть, которые производят сигареты, и еще есть линии, где проходит весь процесс ферментации и обработки табака, который в дальнейшем превращается в сигареты", - добавил он.

Что предлагают в БЭБ?

В БЭБ предлагают внести изменения в часть 2 статьи 204 и сделать так, чтобы изготовление и сбыт подакцизных товаров – это было тяжким преступлением, что позволит проводить негласные следственно-розыскные действия. Потому что эта деятельность глубоко законспирирована.

Также предлагают ввести конфискацию.

"Поскольку сейчас в кодексе предусмотрена только конфискация оборудования и товара. О полученной преступниками прибыли речь не идет.

Конечно, есть такое понятие, как легализация доходов, полученных преступным путем. Это уже дополнительный состав преступления. А тем людям, к которым напрямую применяется 204-я статья Уголовного кодекса, конфискация заработанного на изготовлении и распространении сигарет не предусмотрена. Мы над этим работаем", - подытожил Цивинский.

Полный текст интервью Александра Цивинского для Цензор.НЕТ читайте по ссылке.

+11
Якщо люди не мають грошей то вони обирають між тим що дешевше і по якості відповідає їх вимогам, а не там ліцензійне чи не ліцензійне!
12.12.2025 18:01 Ответить
+11
"Вимкніть йому мікрофон" - воно уже дістало за сьогоднішній день!
12.12.2025 18:04 Ответить
+10
>"Якщо людина, яка себе поважає, підійде до кіоску і побачить, що пачка цигарок коштує 60-70 гривень, вона зрозуміє, що це контрафакт. Бо стільки цигарки сьогодні не можуть коштувати", - зазначив керівник БЕБ.

може, варто знизити акцизи та націнки, щоб люди купували легальні цигарки? з такою ціною, як зараз, лише ідіоти будуть купувати легальні.
12.12.2025 18:03 Ответить
12.12.2025 18:01 Ответить
Потрібно зменшити акцизи на тютюн на період воєнного стану, це поверне долю ринку офіційним виробникам цигарок.
12.12.2025 18:36 Ответить
12.12.2025 18:03 Ответить
Ага, а депутати перестануть красти
12.12.2025 18:08 Ответить
якщо пачка цигарок буде коштувати десь 20грн чи менше, нафіга треба буде шукати десь контрафакт? який сенс буде заробляти на створенні контрафакту, якщо штрафи та покарання великі, а профіт - невеликий?
12.12.2025 18:12 Ответить
Десь так приблизно в 2004 році пачка сигарет "Прима" коштувала 70 копійок, а контрафакт продавали по 50 копійок.
Це тільки наївні люди думають, що не буде контрафакту і детутати не будуть красти, якщо їм велику ЗП зробити.
12.12.2025 18:42 Ответить
Кто скажет, почему у нас бутылка водки стоит как пачка сигарет, такого ведь никогда раньше не было.
12.12.2025 18:03 Ответить
Та дешевше горілка коштує. У супермаркетах по 80 грн за півлітра рядами стоять, а за 80 грн пачку цигарок не купиш, ну хіба, що контрафакт про який тут чиновник бідкається...
12.12.2025 18:09 Ответить
12.12.2025 18:04 Ответить
Повністю підтримую !
У мене те саме відчуття
12.12.2025 19:15 Ответить
В якщо 50 це норм?
12.12.2025 18:05 Ответить
А на "дорожку" клеют акцизную марку? Зря, деньги мимо кассы!
12.12.2025 18:06 Ответить
А ви ссуки не думали, щоб встановити адекватний акциз на цигарки, а не загилити майже як в країнах ЄС де доходи людей там в рази більші ніж у пересічного українця. Якщо людина майже все життя палить і зараз будучи пенсіонером живе на 4000 грн приблизно і не може відмовитись від цигарки от вони і йдуть купувати контрафакт тому, що пачка цигарок 140 грн коштує.
12.12.2025 18:06 Ответить
Це була комплексна операція, підняти акциз і одночасно організувати підпільні цехи по випуску контрафакту.
12.12.2025 18:15 Ответить
до речі, ще можна легалізувати коноплю та кокаїн, теж буде непогане джерело доходів для людей і держави
12.12.2025 18:13 Ответить
ще можна легалізувати галюциногени типу LSD-25, DMT та грибів, можливо навіть опіати з опіоїдами, але треба якось продумати менеджмент шкоди, яку люди можуть отримати.
12.12.2025 18:20 Ответить
Добре хоч є той контрафакт, хоч я й не курю.Ви ,підараси зеленського, поназначали самі собі захмарні зарплати, пенсії,льготи,держзабезпечення і навіть поняття не маєте як має жити проста людина.Нахера ви тунеядці взагалі потрібні.Виросли туїбні хоч вусаті хоч цицькаті руки ,ноги маєте повинні самі себе годувати, обстіруватм,на штани заробити а не сидіти на шиї суспільства ,погань.
12.12.2025 18:13 Ответить
Якщо людина побачить пачку цигарок за 60 гривень то вона,просто,вкотре,зрозуміє як "рідна держава" її грабує!
12.12.2025 18:32 Ответить
В БЕБ всі придурки чи тільки керівник? Всі вже знають що підвищення акцизного податку вигідно лише виробникам сигарет, 80% товару реалізуєтся з лівими акцизними марками.
12.12.2025 18:49 Ответить
Мені подобається оцей цинізм "якщо людина, яка себе поважає..." Далеко не всі заробляють як держслужбовці, або мають такі пенсії, щоб "поважаючи себе" віддавали такий податок на куріння. Я кинув курити років з 7, теж раджу кинути, але вибачте, це дуже не просто і в мирний час, то що казати коли війна? Не треба порівнювати розвинені країни, де ці акцизи ідуть на покращення охорони того ж здоров'я, і у нас, де це просто здирництво для латання дірок в бюджеті, який в той же час активно розкрадається тими ж держслужбовцями, які "себе поважають", і прагнуть поважати себе все більше і більше....
12.12.2025 19:00 Ответить
"….це контрафакт. Тому платіть по 200 щоб нам було з чого красти»
12.12.2025 19:03 Ответить
А я курю люльку і тютюн сам вирощую на городі-це злочин ?
12.12.2025 19:08 Ответить
Аби у владі були не довбо@оби, то питання можна було б вирішити так, як це роблять виробники пива в цивілізованих країнах: є експортна ціна, є ціна для ринку внутрі країни, а є для третіх країн ( мається на увазі країни з слабкою економікою). Вимагає ЄС високих цін на тютюнові вироби - для них ціна по 5-10 євро за пачку, в Україні - 20-50 грн., а для третіх країн, залежно від ринкової вартості яка гарантує певний відсоток прибутку. Відповідно і акцизи різні. От і питання з контрафактними цигарками вирішиться внутрі країни вирішиться, і Європа не буде скаржитися на демпінг
12.12.2025 19:08 Ответить
Від держави я не прошу нічого а живу як мені подобається. Все своє і самогон 60 градусів і тютюн свій і сало своє і електрика своя бо поставив СЕС 10 квт і вода своя і даже каналізація своя.. То я тепер ворог державі ?
12.12.2025 19:13 Ответить
Видать зелені слуги хочуть повторити репресії 30-х років як за товаріща сталіеа.
12.12.2025 19:15 Ответить
Тоді репресії були проти людей хоча десятки міліонів згинули в горнилі імперіалістичної та громадянських війн в епідеміях та розрусі в голоді і холоді.
12.12.2025 19:18 Ответить
 
 