Якщо пачка цигарок коштує 60-70 грн - це контрафакт, - Цивінський

Керівник Бюро економічної безпеки Олександр Цивінський пояснив, як відрізнити контрафактні цигарки від ліцензійних.

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Якщо людина, яка себе поважає, підійде до кіоску і побачить, що пачка цигарок коштує 60-70 гривень, вона зрозуміє, що це контрафакт. Бо стільки цигарки сьогодні не можуть коштувати", - зазначив керівник БЕБ.

Водночас, за словами Цивінського, взагалі не повинно бути так, щоб людина обирала між контрафактними та ліцензійними цигарками

"Ми разом із податковою службою маємо зробити так, що контрафакт не розповсюджувався. І ми будемо працювати якраз по організованих злочинних групах, які займаються масово виготовленням і збутом", - додав він.

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Статистика

"За період з серпня по листопад 2025 року у межах роботи над детінізацією ринку підакцизних товарів детективами БЕБ повідомлено про підозру 89 особам, скеровано до суду – 76 кримінальних проваджень, у тому числі – 22 за фактом виготовлення підакцизних товарів, з них за напрямом тютюну та електронних сигарет", - розповів Цивінський.

Повідомлено про підозру 80 особам, з яких 28 – за фактом нелегального обігу електронних сигарет, скеровано до суду 76 кримінальних проваджень, з яких 25 - за фактом нелегального обігу електронних сигарет; скеровано до суду за фактом незаконного виготовлення – 22 кримінальні провадження.

Також виявлено та вилучено 19 ліній для незаконного виготовлення підакцизних товарів. Орієнтовна вартість вилученої продукції та обладнання становить понад 280 млн грн.

"Стосовно ліній тут іде диференціація, тому що є лінії, які виготовляють вейпи, є, які виготовляють цигарки, і ще є лінії, де проходить увесь процес ферментації та обробки тютюну, який надалі перетворюється на цигарки", - додав він.

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Що пропонують у БЕБ?

У БЕБ пропонують внести зміни в частину 2 статті 204 і зробити так, щоб виготовлення і збут підакцизних товарів – це був тяжкий злочин, що дасть змогу проводити негласні слідчо-розшукові дії. Бо ця діяльність глибоко законспірована.

Також пропонують запровадити конфіскацію.

"Оскільки зараз у кодексі передбачена лише конфіскація обладнання і товару. Про отриманий злочинцями прибуток не йдеться.

Звісно, є таке поняття, як легалізація доходів, здобутих злочинним шляхом. Це вже додатковий склад злочину. А тим людям, до яких напряму застосовується 204-та стаття Кримінального кодексу, конфіскація заробленого на виготовленні і розповсюдженні цигарок, не передбачена. Ми над цим працюємо", - підсумував Цивінський.

Повний текст інтерв'ю Олександра Цивінського для Цензор.НЕТ читайте за посиланням.

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