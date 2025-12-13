РУС
Враг атаковал объекты генерации, распределения и передачи электроэнергии в 4 областях, есть отключения электроэнергии, - Минэнерго

Энергетика под ударом

В ночь с 12 на 13 декабря враг нанес ракетно-дроновый удар по объектам генерации, распределения и передачи электроэнергии в Днепропетровской, Черниговской, Одесской и Николаевской областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Есть отключения электроэнергии

Как отмечается, в результате атаки на утро есть обесточенные потребители в Одесской, Черниговской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях.

"Для ликвидации последствий вражеских атак развернут Антикризисный штаб по восстановлению и стабилизации функционирования энергетической инфраструктуры в южных регионах страны. В его работе участвуют все профильные заместители министров и руководители центральных органов исполнительной власти. Работу штаба возглавил заместитель министра энергетики Украины Александр Вязовченко", - говорится в сообщении.

По данным Минэнерго, аварийно-восстановительные работы начнутся сразу, как позволит ситуация с безопасностью. Энергетики сделают все возможное, чтобы как можно быстрее запитать всех абонентов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Все тяговые подстанции Одессы остались без электроснабжения из-за вражеской атаки: электротранспорт не работает

Действуют почасовые отключения

Во всех регионах Украины сегодня применяются графики почасовых отключений. Также во всех регионах Украины продолжают действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения. Об изменениях в энергоснабжении узнавайте на страницах облэнерго вашего региона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг массированно атаковал энергетическую инфраструктуру Кировоградщины: без света 19 населенных пунктов

энергетика (2903) Минэнерго (472)
поки зе не скинемо це не скінчиться
показать весь комментарий
13.12.2025 10:31 Ответить
Що за лайно в твоїй безмозглій голові?
показать весь комментарий
13.12.2025 11:02 Ответить
Дуже смішно бачити таке питання від людини с макітрою набитою зеЛайном.
показать весь комментарий
13.12.2025 11:16 Ответить
Зе збирається йти на другий термін і перемогти на виборах,
так як мало вкрав і замало знищив українців😡
показать весь комментарий
13.12.2025 12:23 Ответить
Урядовці з держсекретарями завчасно виконали
ЗАКОН УКРАЇНИ

«Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий» період

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 52, ст.526)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5460-17#n1109 № 5460-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст.41
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-20#n2359 № 1089-IX від 16.12.2020
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1357-20#n369 № 1357-IX від 30.03.2021, ВВР, 2021, № 29, ст.234}
показать весь комментарий
13.12.2025 10:36 Ответить
показать весь комментарий
13.12.2025 10:43 Ответить
Теперь понятно чего вдруг так хорошо с электрикой стало. Наша энергетика сегодня это игра с нулевой суммой. Где-то цбыло, где-то прибыло. Восстановление особо не видно.
показать весь комментарий
13.12.2025 11:03 Ответить
 
 