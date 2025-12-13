Враг атаковал объекты генерации, распределения и передачи электроэнергии в 4 областях, есть отключения электроэнергии, - Минэнерго
В ночь с 12 на 13 декабря враг нанес ракетно-дроновый удар по объектам генерации, распределения и передачи электроэнергии в Днепропетровской, Черниговской, Одесской и Николаевской областях.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.
Есть отключения электроэнергии
Как отмечается, в результате атаки на утро есть обесточенные потребители в Одесской, Черниговской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях.
"Для ликвидации последствий вражеских атак развернут Антикризисный штаб по восстановлению и стабилизации функционирования энергетической инфраструктуры в южных регионах страны. В его работе участвуют все профильные заместители министров и руководители центральных органов исполнительной власти. Работу штаба возглавил заместитель министра энергетики Украины Александр Вязовченко", - говорится в сообщении.
По данным Минэнерго, аварийно-восстановительные работы начнутся сразу, как позволит ситуация с безопасностью. Энергетики сделают все возможное, чтобы как можно быстрее запитать всех абонентов.
Действуют почасовые отключения
Во всех регионах Украины сегодня применяются графики почасовых отключений. Также во всех регионах Украины продолжают действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.
Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения. Об изменениях в энергоснабжении узнавайте на страницах облэнерго вашего региона.
так як мало вкрав і замало знищив українців😡
