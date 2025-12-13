РУС
Враг массированно атаковал энергетическую инфраструктуру Кировоградской области: без света 19 населенных пунктов

Россияне атаковали баллистикой инфраструктуру Шосткинской общины Сумщины

В ночь на субботу, 13 декабря 2025 года, войска РФ массированно атаковали территории Кировоградской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Кировоградской ОГА Андрей Райкович, информирует Цензор.НЕТ.

Тяжелая ночь

По данным ОГА, враг осуществил очередную массированную атаку ракетами и ударными дронами.

"Основной целью снова стала энергетическая инфраструктура области. Без света сейчас 19 населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Все профильные службы оперативно привлечены к ликвидации последствий вражеского удара.

Что предшествовало?

новина ні про шо . ні де ні що . ВСе потрібно у кацапів узнавать ..... на ф уя це робиться ????? ЩОБ **** ЩО ??????
13.12.2025 10:00 Ответить
Кому треба з ОДА і ДСНС, вони знають, Що і Де саме!!
А тобі для ****** звітувати??
13.12.2025 10:43 Ответить
 
 