Враг массированно атаковал энергетическую инфраструктуру Кировоградской области: без света 19 населенных пунктов

В ночь на субботу, 13 декабря 2025 года, войска РФ массированно атаковали территории Кировоградской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Кировоградской ОГА Андрей Райкович, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Тяжелая ночь

По данным ОГА, враг осуществил очередную массированную атаку ракетами и ударными дронами.

"Основной целью снова стала энергетическая инфраструктура области. Без света сейчас 19 населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Все профильные службы оперативно привлечены к ликвидации последствий вражеского удара.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержан 17-летний агент РФ, который пытался сжечь вышку мобильной связи в Кировоградской области, - СБУ

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что РФ атаковала Украину ракетами и дронами: Есть угроза для Одесской, Николаевской и Кировоградской областей. Ночью фиксировались "Кинжалы".

Под массированной атакой находилась также Одесская область. Там двое пострадавших, под ударом энергетика и админздания, есть перебои со светом.

Кроме того, из-за атак РФ обесточены Херсон и часть Херсонской области.

Также Цензор.НЕТ информировал о взрывах в Николаеве. Ночью враг атаковал критическую и промышленную инфраструктуру Николаевской области.

Читайте также: Россия осуществила пуски "Калибров": по областям распространяется воздушная тревога