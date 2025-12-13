Враг массированно атаковал энергетическую инфраструктуру Кировоградской области: без света 19 населенных пунктов
В ночь на субботу, 13 декабря 2025 года, войска РФ массированно атаковали территории Кировоградской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Кировоградской ОГА Андрей Райкович, информирует Цензор.НЕТ.
Тяжелая ночь
По данным ОГА, враг осуществил очередную массированную атаку ракетами и ударными дронами.
"Основной целью снова стала энергетическая инфраструктура области. Без света сейчас 19 населенных пунктов", - говорится в сообщении.
Все профильные службы оперативно привлечены к ликвидации последствий вражеского удара.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что РФ атаковала Украину ракетами и дронами: Есть угроза для Одесской, Николаевской и Кировоградской областей. Ночью фиксировались "Кинжалы".
- Под массированной атакой находилась также Одесская область. Там двое пострадавших, под ударом энергетика и админздания, есть перебои со светом.
- Кроме того, из-за атак РФ обесточены Херсон и часть Херсонской области.
- Также Цензор.НЕТ информировал о взрывах в Николаеве. Ночью враг атаковал критическую и промышленную инфраструктуру Николаевской области.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А тобі для ****** звітувати??